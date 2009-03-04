Астрономы измерили температуру атмосферы Плутона

Очень большого телескопа (Very Large Telescope - VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Авторы работы, принятой к публикации в журнал Astronomy & Astrophysics, приводят ее основные результаты в пресс-релизе ESO.
До сих пор астрономам удавалось получить сведения только о верхних слоях атмосферы Плутона. Авторы данной работы при помощи спектрометра CRIRES, установленного на VLT, смогли получить информацию обо всей атмосфере, которая в 100 тысяч раз тоньше земной.
Температура атмосферы Плутона оказалась равна минус 180 градусам по Цельсию. Это на 40 градусов больше, чем температура поверхности плутоида (к этому новому классу космических объектов теперь относится Плутон). Авторы объясняют высокую температуру повышенным содержанием метана в атмосфере бывшей девятой планеты Солнечной системы. Метан способствует сильному парниковому эффекту. Ученые выяснили, что этот газ составляет около 0,5 процента ото всех других газов атмосферы Плутона.
Минимальное расстояние, на которое Плутон приближается к Солнцу, составляет 4,4 миллиарда километров. Максимальное - 7,4 миллиарда. По мере удаления от звезды атмосфера плутоида охлаждается и падает на его поверхность. Когда Плутон подходит ближе к Солнцу, образовавшийся лед начинает возгоняться (то есть, составляющие его вещества переходят из твердого состояния сразу в газообразное). Во время возгонки газы "уносят" с поверхности Плутона тепло. Этот процесс объясняет разницу в температурах атмосферы и поверхности.
В дальнейшем авторы планируют продолжить изучение Плутона. Основные надежды ученых связаны с аппаратом New Horizons, запущенным в 2006 году. Он должен исследовать сам Плутон, его луны, а также другие объекты пояса Койпера.