Астрономы измерили температуру атмосферы Плутона

Минимальное расстояние, на которое Плутон приближается к Солнцу, составляет 4,4 миллиарда километров. Максимальное - 7,4 миллиарда. По мере удаления от звезды атмосфера плутоида охлаждается и падает на его поверхность. Когда Плутон подходит ближе к Солнцу, образовавшийся лед начинает возгоняться (то есть, составляющие его вещества переходят из твердого состояния сразу в газообразное). Во время возгонки газы "уносят" с поверхности Плутона тепло. Этот процесс объясняет разницу в температурах атмосферы и поверхности.