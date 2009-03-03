Жителям Тюменской области почта будет приходить чаще

В нем приняли участие представители аппарата управления федеральной почтовой службы региона, департамента информационной политики Тюменской области, руководители почтамтов, отделений пенсионного фонда, и другие.
Исполняющий обязанности директора филиала ФГУП «Почта России» по Тюменской области Геннадий Музыкин ознакомил собравшихся с итогами ушедшего года, рассказал об основных направлениях деятельности – оказании услуг, доставке пенсий и пособий, подписке, сообщает Nashgorod.ru отдел информации департамента информационной политики Тюменской области.
Он отметил, что в 2008-м первый этап антикризисной программы успешно реализован. Преодолен период глубокой убыточности и динамичного ухудшения основных показателей работы предприятия. Увеличивается количество прибыльных филиалов, сокращается отставание в оплате труда почтовых работников. Создана необходимая база для реализации программы модернизации инфраструктуры почтовой связи, в том числе за счет областного бюджета.
Региональное правительство уже много лет активно поддерживает почтовую связь, помогая сохранять отделения в районах, расширять спектр предоставляемых услуг и информационных технологий. Как отметил замдиректора департамента информационной политики Андрей Душин, ежегодно за счет средств областного бюджета выделяются средства на модернизацию транспорта, компьютерного оборудования. Только за период 2005 – 2008 гг почтовикам было направлено свыше 20 миллионов рублей.
В частности, деньги пошли на приобретение 180 почтово-кассовых терминалов для почтовых отделений районов. В прошлом году, в рамках областной целевой программы «Основные направления информационной политики Тюменской области» были приобретены три автомобиля «Камаз» и один «Газ» - для перевозки почты, печати и грузов Тюменского почтамта по филиалам и маршрутам Тюмень-Ишим, Тюмень-Тобольск-Уват. Закуплен спецтранспорт - снегоходы, моторные лодки для своевременной доставки корреспонденции в Заболотье - населенные пункты Нижнетавдинского, Тобольского, Вагайского и Уватского районов. В результате жители данных территорий стали получать почту чаще - до трёх раз в неделю.
Правительство области и в дальнейшем не намерено оставлять отрасль без внимания. Только в этом году за счет средств регионального бюджета планируется заменить 19 изношенных автомобилей «УАЗ», которые доставляют почту в населенные пункты Ялуторовского, Омутинского, Тобольского, Ишимского районов. В будущем же деньги будут направлены на развитие новых технологий в почтовом обслуживании, подчеркнул замдиректора департамента информационной политики ТО.
На совещании также с докладами выступили заместители директора УФПС Тюменской области, представители управления пенсионного фонда, начальники почтамтов. Они поделились положительным опытом нашего региона по доставке пенсий и пособий, обсудили перспективы развития межведомственного взаимодействия, вопросы формирования бюджета на 2009 год.