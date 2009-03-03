Жителям Тюменской области почта будет приходить чаще

В частности, деньги пошли на приобретение 180 почтово-кассовых терминалов для почтовых отделений районов. В прошлом году, в рамках областной целевой программы «Основные направления информационной политики Тюменской области» были приобретены три автомобиля «Камаз» и один «Газ» - для перевозки почты, печати и грузов Тюменского почтамта по филиалам и маршрутам Тюмень-Ишим, Тюмень-Тобольск-Уват. Закуплен спецтранспорт - снегоходы, моторные лодки для своевременной доставки корреспонденции в Заболотье - населенные пункты Нижнетавдинского, Тобольского, Вагайского и Уватского районов. В результате жители данных территорий стали получать почту чаще - до трёх раз в неделю.