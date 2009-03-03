Врачи «Скорой помощи» спасли от смерти 55-летнего тюменца

Этот случай произошел в конце февраля. Прибыв на место, бригада «скорой» обнаружила мужчину в тяжелом состоянии: бледный, мокрый, он весь дрожал и был обеспокоен, не сидел на месте. При осмотре предъявил жалобы на давящие боли за грудиной и нехватку воздуха.
- Сняли электрокардиограмму, и выяснилось, что у него острый инфаркт миокарда, - рассказывает врач Петр Латышев. - Было принято решение срочно госпитализировать в областную клиническую больницу. Мы привлекли соседей и прохожего с улицы, чтобы на носилках перенести нашего пациента в машину. Проведя ингаляцию кислородом и подключив капельное вливание лекарственных препаратов, мы только тронулись с места, как мужчина перестал дышать, и у него остановилось сердце. Наступила клиническая смерть. С фельдшером Лидией Велижаниной мы преступили к реанимационным мероприятиям: сделали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, дефибрилляцию.
Борьба за жизнь длилась четыре минуты. Мужчина пришел в сознание, нормализовалось давление. По дороге в больницу бригада предупредила врачей приемного отделения, что везет пациента после реанимации. Спустя несколько суток мужчина пошел на поправку и его перевели из реанимационной платы в общую, рассказала корреспонденту Nashgorod.ru Ирина Бердюгина, специалист по связям с общественностью службы «03».
За двадцать семь лет работы на скорой помощи на счету врача Петра Латышева более 50 успешных реанимаций. С медициной он связал свою жизнь случайно. После восьмого класса при прохождении комиссии в военкомате ему предложили поступить в Ялуторовское медицинское училище на военного фельдшера. Родители были удивлены выбором сына, потому как были уверены, что впереди его ждет индустриальный институт. Но он все-таки благополучно поступил в медучилище. Хотя проучился всего год - группу расформировали, а студенты продолжили учебу по общей программе.
После армии Петр решил, что как-то не престижно мужчине работать фельдшером, и поступил в институт. Работу себе он выбрал по душе, на «скорой» привлекали экстремальные ситуации. Пройдя специализацию в Новокузнецкой кардиологии, начал работать на кардиологической бригаде, а в 1990 году перешел на бригаду интенсивной терапии. Петр Владиленович ни разу не пожалел о своем выборе, тем более, что работа на «скорой» научила его быстро и решительно находить выход из любой ситуации и не падать духом.