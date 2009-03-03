Врачи «Скорой помощи» спасли от смерти 55-летнего тюменца

За двадцать семь лет работы на скорой помощи на счету врача Петра Латышева более 50 успешных реанимаций. С медициной он связал свою жизнь случайно. После восьмого класса при прохождении комиссии в военкомате ему предложили поступить в Ялуторовское медицинское училище на военного фельдшера. Родители были удивлены выбором сына, потому как были уверены, что впереди его ждет индустриальный институт. Но он все-таки благополучно поступил в медучилище. Хотя проучился всего год - группу расформировали, а студенты продолжили учебу по общей программе.