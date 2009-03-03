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В ТюмГУ подвели итоги олимпиады по журналистике

3 марта 2009, 14:23
В ТюмГУ подведены итоги внутривузовского тура олимпиады по журналистике. Лучшей стала победитель прошлого года, студентка 3 курса, Маргарита Маскина.
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Тюмень

Второе и третье место заняли соответственно второкурсницы Татьяна Криницкая и Маргарита Лебедева.

Напомним, олимпиада проводилась в два этапа. Первый, заочный, прошел в форме интернет-тестирования, второй, творческий, состоялся 27 февраля и в нем приняли участие студенты, которые лучше других написали тест. Тестовые задания включали вопросы из истории и теории журналистики, социологии СМИ, теории жанров.

Участникам второго этапа были предложены две первых строки для текста в жанре колонки, статьи или фельетона: «Более 70% населения страны живут за четой бедности» и «Зачем молодежи «Год молодежи». К сожалению, социальная проблематика оказалась не по плечу некоторым участникам олимпиады. Наибольшей популярностью пользовалась строка, посвященная году молодежи. Эта тема оказалась для студентов-журналистов ближе, понятнее и злободневнее. Бедность же населения России многие связали с мировым финансовым кризисом.

Членов жюри порадовало большое количество участников – олимпиада пользовалась популярностью среди студентов. По словам председателя жюри, заведующей кафедрой истории и теории журналистики Ольги Петровой, студенты показали свою информированность, наличие собственной позиции по актуальным вопросам.

Татьяна Криницкая и Маргарита Лебедева, как и многие второкурсники, впервые принимали участие в олимпиаде. Работы победителей, выполненные в жанре колонки, отличались ироничностью, образностью, оригинальным подходом к освещению темы. Маргарита Маскина написала свой материал в стиле оппозиционной колумнистики, студентка удачно использовала образы Президента и премьер-министра в игре с читателем. Победители олимпиады получат дипломы и денежные премии.

#Новости#Тюмень#Журналисты#ТюмГУ#Таня#Общество
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