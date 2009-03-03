В ТюмГУ подвели итоги олимпиады по журналистике

Участникам второго этапа были предложены две первых строки для текста в жанре колонки, статьи или фельетона: «Более 70% населения страны живут за четой бедности» и «Зачем молодежи «Год молодежи». К сожалению, социальная проблематика оказалась не по плечу некоторым участникам олимпиады. Наибольшей популярностью пользовалась строка, посвященная году молодежи. Эта тема оказалась для студентов-журналистов ближе, понятнее и злободневнее. Бедность же населения России многие связали с мировым финансовым кризисом.