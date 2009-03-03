В Тюменской области чиновник присвоил себе участок земли

С этой целью он обратился к главе органа местного самоуправления с просьбой согласовать границы указанных земель. В обмен на согласование Двоеглазов незаконно, нарушая установленный законом порядок выделения земельных паёв, потребовал от генерального директора выделить для своего сына участок в размере 41,5 га. Зная о неправомерности своих требований, чиновник, тем не менее, собственноручно нанёс на проект соответствующую резолюцию и поставил свою подпись.