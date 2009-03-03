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В Тюменской области чиновник присвоил себе участок земли

3 марта 2009, 10:47
Тюменским межрайонным следственным отделом привлечён к уголовной ответственности Юрий Двоеглазов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, совершённом главой органа местного самоуправления.

Как установлено следствием, в мае 2008 года руководитель закрытого акционерного общества «Агрофирма «Луговская» решил оформить земельный участок, на котором располагались строительные объекты животноводческого комплекса, в собственность предприятия.

С этой целью он обратился к главе органа местного самоуправления с просьбой согласовать границы указанных земель. В обмен на согласование Двоеглазов незаконно, нарушая установленный законом порядок выделения земельных паёв, потребовал от генерального директора выделить для своего сына участок в размере 41,5 га. Зная о неправомерности своих требований, чиновник, тем не менее, собственноручно нанёс на проект соответствующую резолюцию и поставил свою подпись.

Своими действиями глава нарушил законные интересы сельхозпроизводителя, в частности лишил возможности своевременно предоставить документы в Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области для получения государственной субсидии на реконструкцию объектов животноводческого комплекса.

В этой связи генеральный директор был вынужден обратиться для согласования проекта к главе Тюменского района, который в июне 2008 года признал отказ Двоеглазова незаконным и своим распоряжением утвердил границы земельного участка агрофирмы «Луговская».

Кроме этого, предприниматель обратился с соответствующим заявлением в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области. По результатам проведённой проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы Кулаковского муниципального образования.

Органами предварительного следствия Двоеглазову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершённое главой органа местного самоуправления)

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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