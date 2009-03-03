В Тюменской области чиновник присвоил себе участок земли

Как установлено следствием, в мае 2008 года руководитель закрытого акционерного общества «Агрофирма «Луговская» решил оформить земельный участок, на котором располагались строительные объекты животноводческого комплекса, в собственность предприятия.
С этой целью он обратился к главе органа местного самоуправления с просьбой согласовать границы указанных земель. В обмен на согласование Двоеглазов незаконно, нарушая установленный законом порядок выделения земельных паёв, потребовал от генерального директора выделить для своего сына участок в размере 41,5 га. Зная о неправомерности своих требований, чиновник, тем не менее, собственноручно нанёс на проект соответствующую резолюцию и поставил свою подпись.
Своими действиями глава нарушил законные интересы сельхозпроизводителя, в частности лишил возможности своевременно предоставить документы в Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области для получения государственной субсидии на реконструкцию объектов животноводческого комплекса.
В этой связи генеральный директор был вынужден обратиться для согласования проекта к главе Тюменского района, который в июне 2008 года признал отказ Двоеглазова незаконным и своим распоряжением утвердил границы земельного участка агрофирмы «Луговская».
Кроме этого, предприниматель обратился с соответствующим заявлением в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области. По результатам проведённой проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы Кулаковского муниципального образования.
Органами предварительного следствия Двоеглазову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершённое главой органа местного самоуправления)
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.