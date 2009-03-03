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В Тюмени ЖД-билеты подорожают на 20 процентов

3 марта 2009, 16:46
В связи с предстоящими праздниками с шестого по девятое марта цена пассажирских перевозок дальнего следования будет увеличена. Стоимость билета в плацкартных и общих вагонах увеличиться на 20 процентов, а в вагонах СВ и купейных вагонах всех категорий на 25.
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Тюмень

Напомним, что с первого января 2008 года правление Федеральной службы по тарифам РФ приняло решение создать гибкую систему стоимости билетов. То есть цена проездного документа с тех пор стала зависеть от определённого периода. Отметим, что следующее подорожание билетов ожидается на майские праздники (через 50 дней).

Кроме того, в пресс-службе тюменского отделения свердловских железных дорог добавили, что в течение 2009 года цена на плацкартные и общие вагоны увеличится на 12 процентов, в купе и СВ – на 13. В прошлом же году прирост составил 26 и 19 процентов соответственно.

#Новости#Тюмень#Железные дороги#Ксения#Экономика
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