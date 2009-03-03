В России закрываются магазины одежды люксовых брендов

Аналогичная участь постигла франчайзинговые бутики Stella McCartney и Alexander McQueen, открывшиеся в Москве в середине 2007 года. Теперь одежду этих марок можно купить лишь в мультибрендовых магазинах дистрибуторов. Бутики не успели выйти на уровень безубыточности до кризиса - обычно у монобрендового формата это занимает довольно продолжительное время.