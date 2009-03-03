В России закрываются магазины одежды люксовых брендов

Kookai - не первый зарубежный бренд, покидающий российский рынок одежного ритейла. В марте будут закрыты все монобрендовые магазины итальянской марки Diesel: компания "Винтаж Технолоджи", которая развивала эту марку в России с 1997 года, отказалась от франшизы из-за нерентабельности сети.
Аналогичная участь постигла франчайзинговые бутики Stella McCartney и Alexander McQueen, открывшиеся в Москве в середине 2007 года. Теперь одежду этих марок можно купить лишь в мультибрендовых магазинах дистрибуторов. Бутики не успели выйти на уровень безубыточности до кризиса - обычно у монобрендового формата это занимает довольно продолжительное время.
Главный редактор журнала Cosmopolitan Shopping Анастасия Пятина считает, что некоторые марки сворачивают свою деятельность из-за неблагоприятных экономических условий: "Спрос не растет, а часто даже падает, и аренда торговых площадей, особенно в центре Москвы, остается высокой".
По данным Ассоциации предприятий индустрии моды, иностранные компании сегмента fashion отказываются от планов по самостоятельному выходу на российский рынок и вновь ищут местных дистрибуторов.
Открытие в России официальных представительств Dior, Chanel, Louis Vuitton, Max Mara, Escada, Kiton в 2009 году не состоится из-за непрогнозируемого падения спроса, девальвации и усложнения таможенного режима. Закончившиеся контракты на дистрибуцию в РФ не перезаключают такие торговые марки, как Converse и His.
"Наиболее обеспеченные слои населения получили не столько экономический, сколько моральный шок: у них потеряна уверенность в завтрашнем дне, - объясняет генеральный менеджер холдинга Arts Group Лидия Александрова. - Люди стали более внимательно относиться к своему гардеробу, избегая спонтанных покупок".