В Горьковке появился детский островок

Поздравить малышей, их родителей и жителей села со знаменательным событием приехали губернатор Владимир Якушев, глава района Андрей Линник, другие гости.
Выступая на торжественной церемонии, глава региона отметил, что в последнее время в городах и поселках области открывается большое количество социальных объектов: домов культуры, школ, детских садов – и каждое событие несет много радости их жителям. «Пусть в этом приветливом и уютном детском садике растут умные и, главное, здоровые ребятишки, на радость всем нам», - сказал губернатор.
Директор детского сада Наталья Мачтанова, получив из рук главы области символический золотой ключ, поблагодарила его от лица родителей и всех жителей поселка за прекрасный комфортабельный дом для малышей.
По словам главы Тюменского района Андрея Линника, в последние годы много усилий прилагается, чтобы жизнь в Горьковке стала еще комфортнее: создана парковая зона, построен спортивный корт, новый многоквартирный дом, по всему поселку проведена система канализации, отремонтирован спорткомплекс, открыт детский сад.
Стоимость ремонта детсада составила более сорока миллионов рублей. В здании надстроили мансарду, реконструировали второй этаж, провели наружное освещение, благоустроили территорию, фасад обшили металлосайдингом.
Количество мест увеличилось до 80, их теперь хватает для всех детей поселка от 3 до 7 лет. Учреждение укомплектовано современным оборудованием и инвентарем. По уровню оснащенности этот детсад может на равных конкурировать с лучшими дошкольными учреждениями региона. Штат сотрудников укомплектован на 100%. Здесь работают двадцать три человека, восемь из которых – воспитатели и педагоги. Режим работы адаптирован к местным условиям: так как многие родители трудятся в Тюмени, дежурная группа открыта до 19.30.
Лучше всего о значении события рассказали счастливые лица детей, которые звонкими от волнения и старания голосами, декламировали стихи, пели песенки, приветствуя гостей своего нового дома.
После церемонии открытия Владимир Якушев обсудил с главой района вопросы развития поселения, осмотрел отремонтированный спортивный комплекс. По информации Андрея Линника, в нем полностью заменена облицовка, усилены несущие конструкции, проведен комплексный внутренний ремонт и отделка, установлена отдельная газовая котельная, системы безопасности соответствуют всем современным требования. На эти работы затрачено более четырех миллионов рублей.
Всего в 2009 году на юге Тюменской области планируется завершить строительство шести детских садов и школ, примерно в 120 учреждениях проведут капитальный ремонт, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.