В Горьковке появился детский островок

Количество мест увеличилось до 80, их теперь хватает для всех детей поселка от 3 до 7 лет. Учреждение укомплектовано современным оборудованием и инвентарем. По уровню оснащенности этот детсад может на равных конкурировать с лучшими дошкольными учреждениями региона. Штат сотрудников укомплектован на 100%. Здесь работают двадцать три человека, восемь из которых – воспитатели и педагоги. Режим работы адаптирован к местным условиям: так как многие родители трудятся в Тюмени, дежурная группа открыта до 19.30.