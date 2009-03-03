В будущем волны могут стать главным источником энергии

Океанские волны, наряду с ветром и солнцем, могут стать одним из главных источников экологически чистой возобновляемой энергии, развивать которую необходимо, чтобы снизить объемы сжигаемого ископаемого топлива, загрязняющего атмосферу и провоцирующего глобальное потепление, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
Ее авторы, американские эксперты Джефф Скраггс из университета Дьюка и Пол Джейкоб из техасской компании MMI Engineering, отмечают, что энергия волн в доступных районах у берегов Британии составляет 55 тераватт в год - 14% от общей потребности страны. Запасы энергии у берегов США, по оценке Исследовательского института электроэнергии, составляют 255 тераватт в год (6% от общей потребности), что сопоставимо с мощностью всей гидроэнергетики.
"Поведение волн значительно более предсказуемо, чем в случае других возобновляемых ресурсов, в частности, ветра. Однако, как и все возобновляемые ресурсы, они обладают значительно меньшей плотностью энергии, чем ископаемое топливо, и требуют значительных капиталовложений", - отмечают авторы статьи.
Процесс получения "волновой" энергии технически несложен, и ранее уже создавались устройства, вырабатывающие электричество за счет колебаний воды. Получаемая энергия прямо пропорциональна двум параметрам - периоду колебаний и квадрату амплитуды. Оптимальное расположение установок поэтому - на глубине между 40 и 100 метрами, ниже уже сказывается влияние морского дна.
Для масштабного распространения таких энергетических установок необходимо решить множество сложных инженерных задач. В частности, установки должны выдерживать длительное воздействие соленой морской воды, сильно ускоряющей коррозию, а также влияние морских организмов. Кроме того, необходимо защитить их от штормов.
Однако авторы статьи верят, что океанские волны смогут в будущем стать новым мощным источником возобновляемой энергии.