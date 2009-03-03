В будущем волны могут стать главным источником энергии

Ее авторы, американские эксперты Джефф Скраггс из университета Дьюка и Пол Джейкоб из техасской компании MMI Engineering, отмечают, что энергия волн в доступных районах у берегов Британии составляет 55 тераватт в год - 14% от общей потребности страны. Запасы энергии у берегов США, по оценке Исследовательского института электроэнергии, составляют 255 тераватт в год (6% от общей потребности), что сопоставимо с мощностью всей гидроэнергетики.