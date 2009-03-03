Ушел из жизни знаменитый тюменский геофизик Лев Цибулин

При его участии были подготовлены почти все основные структуры, давшие газ в Березовском газоносном районе. Под его руководством впервые в СССР были внедрены методы речной сейсморазведки и авиасейсмозондирования. Лев Цибулин - участник подготовки открытия 37 нефтяных и 32 газовых месторождений.