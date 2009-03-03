Ушел из жизни знаменитый тюменский геофизик Лев Цибулин

Его называют, основателем сибирской школы геофизиков, он входил в группу ученых и практиков, обосновавших нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности, почти 30 лет занимал пост главного геофизика «Главтюменьгеологии».
Лев Цибулин родился 7 июня 1927 года в селе Красюковка Новочеркасского района Ростовской области. Окончил Свердловский горный институт, получил специальность горного инженера-геофизика.
В 1951-1953 гг. работал начальником сейсморазведочной партии в Кустанайской области, в 1953-1956 гг. являлся начальником сейсморазведочной партии в Западно-Сибирском геофизическом тресте; в 1956-1960 гг. - главный инженер, главный геофизик Березовской и Нарыкарской экспедиций; в 1960-1961 гг. - начальник Нарыкарской экспедиции. С 1961 по 1989 гг. являлся главным геофизиком, заместителем начальника ПО «Главтюменьгеология» по геофизическим работам.
При его участии были подготовлены почти все основные структуры, давшие газ в Березовском газоносном районе. Под его руководством впервые в СССР были внедрены методы речной сейсморазведки и авиасейсмозондирования. Лев Цибулин - участник подготовки открытия 37 нефтяных и 32 газовых месторождений.
Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Участник Великой Отечественной войны.
Добавим, что прощание с Львом Цибулиным состоится сегодня, 2 марта, с 13.00 до 14.00 часов в ритуальном зале по улице Одесской.