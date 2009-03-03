Тюменцы задумались о подарках для своих любимых

А если хочется сделать и приятно и полезно, то можно воспользоваться уже ставшими модными подарочными сертификатами. С одной стороны, и человеку приятно сделаешь, с другой, самому не придется долго голову ломать над выбором подарка. Так как сейчас стало очень популярно преподносить сертификаты в качестве подарков, вы можете найти данную услугу не только в парфюмерных магазинах «Иль дэ Боте» или «Л’Этуаль», но и в любом другом бутике. Например, подарочные сертификаты можно найти спортивных магазинах «ADIDAS», «Спортмода», «Манарага», в фитнес-клубах «Эдельвейс», «Тонус-Клуб», можно подарить «посещения» в бассейн, например, в «Пятый элемент» или на массаж в спа-центр «Сакура». Главное, заранее узнать, что предпочитает дама: поход по магазинам или пробежку в спортзале.