Тюменский ОМОН вернулся из Чечни

Прибывших бойцов правопорядка на перроне ж/д вокзала в Тюмени встречали их близкие, сослуживцы и весь руководящий состав ГУВД по Тюменской области. Первым прибывших сотрудников приветствовал начальник милицейского главка генерал-лейтенант милиции П.М. Недоростов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУВД по Тюменской области.
Павел Михайлович в свойственной ему манере – по-отечески обратился к личному составу. Он поблагодарил милиционеров за отличную службу и отметил, что руководство и весь личный состав ГУВД рады видеть ребят вернувшихся на родную землю без потерь после успешного завершения своей миссии в Северо-Кавказском регионе.
Сто восемьдесят суток тюменские милиционеры поддерживали конституционный строй и общественный порядок на территории Заводского района в городе Грозном. Работа тюменской оперативной группы за все время пребывания не раз была положительно оценена Министром внутренних дел России генералом армии Рашидом Нургалиевым, МВД Чеченской Республики, а также администрацией Заводского района Грозного.
Офицеры и рядовые тюменской милиции отлично справились со своими обязанностями по осуществлению контроля за пропуском транспортных средств, предотвращению незаконного ношения, хранения, перевозки оружия, взрывчатых и наркотических веществ, раскрытию преступлений, а также по установлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований.
Как отметил начальник областного ГУВД П.М. Недоростов, многие сотрудники сводного отряда милиции и отряда милиции особого назначения за образцовое выполнение служебных обязанностей получат достойные и заслуженные награды.