Тюменский ОМОН вернулся из Чечни

Павел Михайлович в свойственной ему манере – по-отечески обратился к личному составу. Он поблагодарил милиционеров за отличную службу и отметил, что руководство и весь личный состав ГУВД рады видеть ребят вернувшихся на родную землю без потерь после успешного завершения своей миссии в Северо-Кавказском регионе.