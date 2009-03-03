Тюменский милиционер похитил и пытал человека, чтобы раскрыть убийство

Такое развитие ситуации не устроило Прядуна, поэтому он практически сразу же после освобождения замдиректора осуществил его силовой захват. Капитан милиции вывез закованного в наручники заложника за пределы г.Тюмени и поместил его в один гаражей, находящихся в поселке Новотарманский. Офицер сказал заместителю директора, что он будет удерживаться до тех пор, пока не скажет, кто совершил убийство криминального авторитета. 3 мая около 01 часа заложник смог самостоятельно выбраться из заточения. О неправомерных действиях милиционера он сообщил в органы прокуратуры.