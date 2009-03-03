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Тюменский милиционер похитил и пытал человека, чтобы раскрыть убийство

3 марта 2009, 11:31
Предан суду офицер управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Тюменской области, обвиняемый в применении незаконных методов расследования и похищении человека
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Тюмень

Прокуратурой Калининского округа Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего капитана милиции Владимира Прядуна, обвиняемого по ст.286 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств) и ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Весной 2008 года Прядун в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с бандитизмом, преступлениями террористического и экстремистского характера УБОП при ГУВД по Тюменской области осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу об убийстве тюменского криминального авторитета.

21 апреля 2008 года около 23 часов по подозрению в совершении указанного преступления в УБОП был доставлен 26-летний заместитель директора одной из коммерческих фирм. Пытаясь добиться от него признательных показаний, капитан милиции стал избивать молодого человека и пытать его электрическим током. Потерпевший не выдержал истязаний и написал явку с повинной, в связи с чем был заключен под стражу, сообщает прокуратура области.

24 апреля и 1 мая задержанный вновь подвергся насилию со стороны Прядуна. Не имея больше сил терпеть издевательства милиционера, потерпевший в ночь на 2 мая в изоляторе временного содержания вскрыл себе вены, а днем на допросе у следователя отказался от своих признательных показаний. Поскольку других доказательств причастности заместителя директора к убийству криминального авторитета не было, 2 мая около 15 часов он был освобожден из-под стражи.

Такое развитие ситуации не устроило Прядуна, поэтому он практически сразу же после освобождения замдиректора осуществил его силовой захват. Капитан милиции вывез закованного в наручники заложника за пределы г.Тюмени и поместил его в один гаражей, находящихся в поселке Новотарманский. Офицер сказал заместителю директора, что он будет удерживаться до тех пор, пока не скажет, кто совершил убийство криминального авторитета. 3 мая около 01 часа заложник смог самостоятельно выбраться из заточения. О неправомерных действиях милиционера он сообщил в органы прокуратуры.

Владимиру Прядуну предъявлено обвинение по ст. 286 и ст.126 УК РФ. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде залога в сумме 500 тысяч рублей.

Прокуратурой Калининского округа Тюмени материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела проводил следственный отдел по Калининскому округу Тюмени следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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