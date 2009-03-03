Sony представила элемент питания, работающий на "кока-коле"

Принцип действия элемента заключается в следующем: на аноде под действием энзимов (белковых молекул-каталитаторов) глюкоза расщепляется, в результате чего высвобождаются электроны и ионы водорода.
Электроны образуют электрический ток. Ионы водорода перетекают через разделительную мембрану на катод, где соединяются с молекулами кислорода, содержащимися в воздухе. В результате получается побочный продукт — вода.
В процессе демонстрации топливный элемент размером со спичечный коробок заправили "кока-колой". Энергии, полученной в результате расщепления глюкозы, содержащейся в этом популярном напитке, было достаточно для работы небольшого вентилятора. Трех таких элементов достаточно для питания MP3-плеера с флэш-памятью и подключенными к нему двумя небольшими пассивными динамиками.
По мнению ученых, со временем человечество перестанет пользоваться литиевыми аккумуляторами, на смену которых придут более безопасные и удобные топливные элементы.
Так, помимо батарей на газировке, Sony может похвастаться прототипами элементов на базе метанола со встроенными литиево-ионными аккумуляторами. Для зарядки всевозможных гаджетов они оборудованы USB. Способ электропитания выбирается автоматически в зависимости от потребляемой мощности – либо только метанол, либо метанол в купе с аккумулятором.
Еще одно устройство в форме сдвоенного конуса предназначено для зарядки дома и имеет два порта USB. Попадут ли представленные элементы в массовое производство и когда, в компании не сказали.
Аналогичные разработки ведут и другие компании, среди которых Samsung, Toshiba и NEC.