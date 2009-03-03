Sony представила элемент питания, работающий на "кока-коле"

В процессе демонстрации топливный элемент размером со спичечный коробок заправили "кока-колой". Энергии, полученной в результате расщепления глюкозы, содержащейся в этом популярном напитке, было достаточно для работы небольшого вентилятора. Трех таких элементов достаточно для питания MP3-плеера с флэш-памятью и подключенными к нему двумя небольшими пассивными динамиками.