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Sony представила элемент питания, работающий на "кока-коле"

3 марта 2009, 13:51
Компания Sony представила топливный элемент, вырабатывающий электричество из напитка Coca-Cola. Устройство демонстрировалось на выставке International Hydrogen &amp; Fuel Cell Expo в Японии, сообщает CNews.ru.

Принцип действия элемента заключается в следующем: на аноде под действием энзимов (белковых молекул-каталитаторов) глюкоза расщепляется, в результате чего высвобождаются электроны и ионы водорода.

Электроны образуют электрический ток. Ионы водорода перетекают через разделительную мембрану на катод, где соединяются с молекулами кислорода, содержащимися в воздухе. В результате получается побочный продукт — вода.

В процессе демонстрации топливный элемент размером со спичечный коробок заправили "кока-колой". Энергии, полученной в результате расщепления глюкозы, содержащейся в этом популярном напитке, было достаточно для работы небольшого вентилятора. Трех таких элементов достаточно для питания MP3-плеера с флэш-памятью и подключенными к нему двумя небольшими пассивными динамиками.

По мнению ученых, со временем человечество перестанет пользоваться литиевыми аккумуляторами, на смену которых придут более безопасные и удобные топливные элементы.

Так, помимо батарей на газировке, Sony может похвастаться прототипами элементов на базе метанола со встроенными литиево-ионными аккумуляторами. Для зарядки всевозможных гаджетов они оборудованы USB. Способ электропитания выбирается автоматически в зависимости от потребляемой мощности – либо только метанол, либо метанол в купе с аккумулятором.

Еще одно устройство в форме сдвоенного конуса предназначено для зарядки дома и имеет два порта USB. Попадут ли представленные элементы в массовое производство и когда, в компании не сказали.

Аналогичные разработки ведут и другие компании, среди которых Samsung, Toshiba и NEC.

#Новости#Sony#Таня#Общество
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