Сегодня в Женеве открывается международный автосалон

Только серийных мировых премьер на Женевском автосалоне насчитывается более двадцати: среди них - суперкары Aston Martin DBS Volante и Porsche 911 GT3, новые поколения Volvo S80 и Hyundai Equus, а также несколько десятков концептов. Впервые в Европе будут показаны гибридные Honda Insight и Toyota Prius.
Ожидается, что в 2009 году шоу соберет около 10 тысяч представителей средств массовой информации и примерно 700 тысяч посетителей, которые прибудут на выставку из 110 стран. Цена билета для взрослых 12 долларов, для детей от 6 до 16 лет — 7 долларов. Открыт для публики Женевский автосалон будет с 5 по 15 марта.