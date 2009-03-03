Сегодня в Женеве открывается международный автосалон

Ожидается, что в 2009 году шоу соберет около 10 тысяч представителей средств массовой информации и примерно 700 тысяч посетителей, которые прибудут на выставку из 110 стран. Цена билета для взрослых 12 долларов, для детей от 6 до 16 лет — 7 долларов. Открыт для публики Женевский автосалон будет с 5 по 15 марта.