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Сегодня в Женеве открывается международный автосалон

3 марта 2009, 13:41
Сегодня, 3 марта, начинаются пресс-дни 79-го Международного автосалона в Женеве. В этом году кризис существенно сократил рекламные бюджеты автопроизводителей, тем не менее, на одно из крупнейших в Европе мотор-шоу прибудут практически все крупные компании.

Только серийных мировых премьер на Женевском автосалоне насчитывается более двадцати: среди них - суперкары Aston Martin DBS Volante и Porsche 911 GT3, новые поколения Volvo S80 и Hyundai Equus, а также несколько десятков концептов. Впервые в Европе будут показаны гибридные Honda Insight и Toyota Prius.

Ожидается, что в 2009 году шоу соберет около 10 тысяч представителей средств массовой информации и примерно 700 тысяч посетителей, которые прибудут на выставку из 110 стран. Цена билета для взрослых 12 долларов, для детей от 6 до 16 лет — 7 долларов. Открыт для публики Женевский автосалон будет с 5 по 15 марта.

#Новости#Автомобили#Выставки#Транспорт#Ксения#Общество
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