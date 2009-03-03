Самой информационно развитой страной мира оказалась Швеция

Показатель развитости в сфере IT вычислялся после оценки уровня использования информационных технологий, доступа к ним, а также практического знания IT.
Девять стран из попавших в десятку самых IT-развитых, находятся на севере Европы. Исключение составляет Южная Корея, занявшая второе место. Третью строчку занимает Дания. Ниже оказались Нидерланды, Исландия, Норвегия, Люксембург, Швейцария, Финляндия и Великобритания.
Место России в рейтинге в пресс-релизе не указано. В то же время отмечается, что некоторые развивающиеся страны, такие как Пакистан, Саудовская Аравия, Китай и Вьетнам значительно улучшили свои позиции в IT-рейтинге. Так, Китай за пять лет передвинулся с 90 до 73 строчки.
По данным исследователей, к концу 2008 года интернетом пользовались 23 процента жителей Земли. Самым неразвитым в сфере IT регионом является Африка, где этот показатель составляет всего пять процентов. Наиболее высокие темпы развития наблюдаются у широкополосных мобильных соединений. Ожидается, что сети связи третьего поколения позволят улучшить проникновение IT в развивающихся странах.