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Самой информационно развитой страной мира оказалась Швеция

3 марта 2009, 09:22
Информационно-коммуникационные технологии наиболее развиты в Швеции. Об этом говорится в результатах исследования Международного союза электросвязи, отследившего IT-развитие 154 стран мира в период с 2002 по 2007 года.

Показатель развитости в сфере IT вычислялся после оценки уровня использования информационных технологий, доступа к ним, а также практического знания IT.

Девять стран из попавших в десятку самых IT-развитых, находятся на севере Европы. Исключение составляет Южная Корея, занявшая второе место. Третью строчку занимает Дания. Ниже оказались Нидерланды, Исландия, Норвегия, Люксембург, Швейцария, Финляндия и Великобритания.

Место России в рейтинге в пресс-релизе не указано. В то же время отмечается, что некоторые развивающиеся страны, такие как Пакистан, Саудовская Аравия, Китай и Вьетнам значительно улучшили свои позиции в IT-рейтинге. Так, Китай за пять лет передвинулся с 90 до 73 строчки.

По данным исследователей, к концу 2008 года интернетом пользовались 23 процента жителей Земли. Самым неразвитым в сфере IT регионом является Африка, где этот показатель составляет всего пять процентов. Наиболее высокие темпы развития наблюдаются у широкополосных мобильных соединений. Ожидается, что сети связи третьего поколения позволят улучшить проникновение IT в развивающихся странах.

#Новости#Мир#Таня#Политика
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