Самой информационно развитой страной мира оказалась Швеция

Место России в рейтинге в пресс-релизе не указано. В то же время отмечается, что некоторые развивающиеся страны, такие как Пакистан, Саудовская Аравия, Китай и Вьетнам значительно улучшили свои позиции в IT-рейтинге. Так, Китай за пять лет передвинулся с 90 до 73 строчки.