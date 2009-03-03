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Российские заемщики нашли способ не отдавать кредиты

3 марта 2009, 13:25
Банковские заемщики стали все чаще обращаться в суд с исками к банкам-кредиторам для того, чтобы оспорить заключенные кредитные договоры. Целью таких исков, как правило, является затягивание процесса выплаты долгов банкам.

За последние две недели февраля 2009 года было зафиксировано четыре таких иска: два - к Промсвзяьбанку, и по одному - к Сбербанку и Номос-банку. Во всех исках заемщики попросили признать недействительными кредитные договоры, а истцами по делам выступили либо акционеры, либо участники компаний-должников. При этом в случае с Промсвязьбанком иски являются ответными на требования финансовой организации расплатиться по полученным кредитам.

По данным Сбербанка, количество подобных исков последнее время увеличилось, поскольку у заемщиков нет средств для погашения долгов. Подача иска к банку позволяет оттянуть решение суда по исковым требованиям самого банка на шесть-семь месяцев, а в отдельных случаях на неограниченный срок. При этом если суд признает кредитный договор недействительным, заемщик будет обязан вернуть банку деньги, а финансовая организация должна будет возвратить все начисленные штрафы и пени.

Между тем, из-за глобального финансового кризиса, заемщики все реже расплачиваются по долгам. В третьем и четвертом кварталах 2008 года российские банки списали безнадежных кредитов на 11,2 миллиарда рублей. При этом в российских финансовых организациях ожидают, что в 2009 году банкам придется списывать гораздо больше средств из-за растущей просрочки по кредитам.

В середине января текущего года сообщалось, что общий объем просроченной задолженности по кредитам российским банкам достиг 396,6 миллиарда рублей.

#Новости#Россия#Кредитование#Ксения#Экономика
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