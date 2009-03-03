Российские заемщики нашли способ не отдавать кредиты

За последние две недели февраля 2009 года было зафиксировано четыре таких иска: два - к Промсвзяьбанку, и по одному - к Сбербанку и Номос-банку. Во всех исках заемщики попросили признать недействительными кредитные договоры, а истцами по делам выступили либо акционеры, либо участники компаний-должников. При этом в случае с Промсвязьбанком иски являются ответными на требования финансовой организации расплатиться по полученным кредитам.
По данным Сбербанка, количество подобных исков последнее время увеличилось, поскольку у заемщиков нет средств для погашения долгов. Подача иска к банку позволяет оттянуть решение суда по исковым требованиям самого банка на шесть-семь месяцев, а в отдельных случаях на неограниченный срок. При этом если суд признает кредитный договор недействительным, заемщик будет обязан вернуть банку деньги, а финансовая организация должна будет возвратить все начисленные штрафы и пени.
Между тем, из-за глобального финансового кризиса, заемщики все реже расплачиваются по долгам. В третьем и четвертом кварталах 2008 года российские банки списали безнадежных кредитов на 11,2 миллиарда рублей. При этом в российских финансовых организациях ожидают, что в 2009 году банкам придется списывать гораздо больше средств из-за растущей просрочки по кредитам.
В середине января текущего года сообщалось, что общий объем просроченной задолженности по кредитам российским банкам достиг 396,6 миллиарда рублей.