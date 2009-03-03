Российские заемщики нашли способ не отдавать кредиты

За последние две недели февраля 2009 года было зафиксировано четыре таких иска: два - к Промсвзяьбанку, и по одному - к Сбербанку и Номос-банку. Во всех исках заемщики попросили признать недействительными кредитные договоры, а истцами по делам выступили либо акционеры, либо участники компаний-должников. При этом в случае с Промсвязьбанком иски являются ответными на требования финансовой организации расплатиться по полученным кредитам.