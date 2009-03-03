Российская провинция перешла на дешевые иномарки

В Москве тройка лидеров отражает общую тенденцию на рынке: Ford, Chevrolet, Toyota – наиболее востребованные автомобильные марки. По каждой из них в столице продается не менее чем 2500 автомобилей в месяц, а Ford имеет все 3500 автомобилей в месяц, в основном за счет новеньких Focus’ов, которые не успевают доехать до остальной части России. Среди лидеров по спросу в столице также Mazda, Honda, Opel. В точности такая же ситуация в Питере и, кстати, во многих сибирских городах, где дилерские сети есть только у лидеров рынка, а японские марки дают “подкрепление” с Востока. Любопытно, что в прошлом году Chevrolet не входил в тройку лидеров по Москве, тогда как сегодня этой марке по востребованности среди москвичей принадлежит второе место. Очевидно, что прогнозы дилеров сбываются и спрос в столице постепенно смещается в нижние сегменты.