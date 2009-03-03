Российская провинция перешла на дешевые иномарки

Уходят с рынка крупные игроки: “Инком-Авто”, “Элекс-Полюс”, в свое время казавшиеся непоколебимыми. Активизировались автопроизводители в “бюджетном” классе (Chevrolet, Renault, Daewoo), которые начинают экспансию в совсем небольшие города с численностью населения до 150-200 тыс. человек.
Все это означает, что приоритеты в регионах будут меняться. И именно от того, насколько они изменятся, будут зависеть и позиции всех автопроизводителей в рейтинге продаж. Хотя январь нельзя считать показательным месяцем в полной мере, видно, что продажи серьезно падают. Из региональной статистики январских продаж особенно показателен тот факт, что даже Москва начала пересаживаться на гораздо более “бюджетные” авто по сравнению с ситуацией прошлого года.
Несмотря на кризис, в Москве все еще продается около 20 тыс. иномарок в месяц – это огромная цифра. Большинство российских городов продает в сотни раз меньше. Лишь города-миллионники (Екатеринбург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Челябинск и др.) могут себе позволить продавать от 1 тыс. до 1,5 тыс. иномарок в месяц – это в 10 раз меньше, чем Москва. Другие крупные города с численностью от 500 до 700 тыс. человек, где работают официальные дилеры, продают сейчас около 200-250 машин ежемесячно.
В Москве тройка лидеров отражает общую тенденцию на рынке: Ford, Chevrolet, Toyota – наиболее востребованные автомобильные марки. По каждой из них в столице продается не менее чем 2500 автомобилей в месяц, а Ford имеет все 3500 автомобилей в месяц, в основном за счет новеньких Focus’ов, которые не успевают доехать до остальной части России. Среди лидеров по спросу в столице также Mazda, Honda, Opel. В точности такая же ситуация в Питере и, кстати, во многих сибирских городах, где дилерские сети есть только у лидеров рынка, а японские марки дают “подкрепление” с Востока. Любопытно, что в прошлом году Chevrolet не входил в тройку лидеров по Москве, тогда как сегодня этой марке по востребованности среди москвичей принадлежит второе место. Очевидно, что прогнозы дилеров сбываются и спрос в столице постепенно смещается в нижние сегменты.
На сегодняшний день Chevrolet, Toyota и Ford – устойчивая тройка лидеров по многим регионам (Челябинск, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Тагил, Пермь, Сургут, Томск, Ярославль). Как минимум две из трех марок входят в топ продаж по большинству других регионов. Достоинством всех трех компаний, позволяющим долгое время держать первенство, являются развитые дилерские сети по территории всей России. Более того, все три компании производят свои наиболее востребованные продукты в России либо странах СНГ (Chevrolet Lacetti, Ford Focus, Chevrolet Lanos, Toyota Camry российской сборки набирает “вес”) – отсюда относительно доступная ценовая политика.
Daewoo входит в топ-5 лидеров практически в любом регионе – здесь сказывается наличие у компании развитой дилерской системы (пять официальных дистрибьюторов). В самое ближайшее время позиции марки могут серьезно упрочиться: во-первых, из-за смещения потребительского спроса в нишу дешевых автомобилей, во-вторых, благодаря новой стратегии компании и завершающемуся ребрендингу, который должен принести свои плоды.
В городах-миллионниках также хорошие позиции у Opel. Больше всех эту марку любят в Сочи – здесь она занимает почетное первое место в рейтинге продаж. В целом иномарки в Сочи слабо представлены, но этот регион может оказаться для дилеров перспективным. В преддверии Олимпиады-2014 в Сочи должно бы появиться больше если не официальных автосалонов, то хотя бы сервисных станций, ну, и дорог, конечно.
Японские марки Mazda и Honda, столь любимые россиянами, входят в топ лидеров в некоторых городах, преимущественно удаленных от восточной границы, благодаря сильным местным дилерам: Тольятти, Калининград, Кемерово, Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Тюмень.
Среди самых заметных негативных тенденций – падение Renault и Volkswagen. Renault в последнее время укладывается в пятерку лидеров в некоторых, преимущественно небольших городах: кроме Екатеринбурга и Красноярска это Калуга, Киров, Оренбург, Пермь, Саратов, Ярославль. Проанализировав итоги 2008 года, компания уже объявила Россию стратегически важным регионом и реструктурировала местный офис. Поэтому в ближайшее время Renault будет предпринимать усилия, чтобы вернуть себе звание “народной иномарки”: в частности, на “Автофрамосе” скоро начнется производство хэтчбека Renault Logan, получившего новое имя Renault Sandero.
Volkswagen так и не удалось стать развитой “народной иномаркой” в России, и открытие собственного автозавода в Калуге пока никак не повлияло на ситуацию. Можно ожидать, что продажи марки Volkswagen по итогам 2009 года незначительно снизятся, тогда как ее чешский собрат Skoda, модели которого выпускаются на том же заводе в Калуге, поднимается вверх и показывает неплохие результаты продаж.