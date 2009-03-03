Россия и Грузия 5 марта возобновят взаимную выдачу виз

"Четвертого марта состоится обмен нотами между российскими и швейцарскими дипломатами в Москве, грузинскими и швейцарскими дипломатами в Тбилиси. На следующий день одновременно открываются секции (секция российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси и секция грузинских интересов при посольстве Швейцарии в Москве), и мы возобновляем выполнение дипломатических и консульских функций", - пояснил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Игорь Лякин-Фролов.