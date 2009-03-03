Россия и Грузия 5 марта возобновят взаимную выдачу виз

"Четвертого марта состоится обмен нотами между российскими и швейцарскими дипломатами в Москве, грузинскими и швейцарскими дипломатами в Тбилиси. На следующий день одновременно открываются секции (секция российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси и секция грузинских интересов при посольстве Швейцарии в Москве), и мы возобновляем выполнение дипломатических и консульских функций", - пояснил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Игорь Лякин-Фролов.
Напомним, что Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения после войны в Южной Осетии, которая произошла в августе 2008 года. Ее следствием стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия, в свою очередь, считает эти республики оккупированной территорией.
После закрытия посольства и консульства РФ в Грузии гражданам Грузии перестали выдаваться российские визы. Позже Швейцария дала согласие представлять интересы РФ в Грузии и интересы Грузии в РФ.
Сейчас Россия не выдает визы гражданам Грузии, поскольку посольство в Тбилиси официально закрыто, однако грузинские граждане могут их получать в третьих странах.