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Россия и Грузия 5 марта возобновят взаимную выдачу виз

3 марта 2009, 13:40
Министерство иностранных дел России 2 марта подтвердило, что посольство Швейцарии в столице Грузии Тбилиси с 5 марта начнет обслуживание грузинских граждан для выдачи российских въездных виз.

"Четвертого марта состоится обмен нотами между российскими и швейцарскими дипломатами в Москве, грузинскими и швейцарскими дипломатами в Тбилиси. На следующий день одновременно открываются секции (секция российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси и секция грузинских интересов при посольстве Швейцарии в Москве), и мы возобновляем выполнение дипломатических и консульских функций", - пояснил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Игорь Лякин-Фролов.

Напомним, что Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения после войны в Южной Осетии, которая произошла в августе 2008 года. Ее следствием стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия, в свою очередь, считает эти республики оккупированной территорией.

После закрытия посольства и консульства РФ в Грузии гражданам Грузии перестали выдаваться российские визы. Позже Швейцария дала согласие представлять интересы РФ в Грузии и интересы Грузии в РФ.

Сейчас Россия не выдает визы гражданам Грузии, поскольку посольство в Тбилиси официально закрыто, однако грузинские граждане могут их получать в третьих странах.

#Новости#Россия#Грузия#Таня#Политика
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