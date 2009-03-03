Около 12 тысяч тюменцев вышли на День здоровья

Мероприятие прошло со спортивным азартом, весельем и задором.
Отметим, что с каждым годом все больше тюменцев предпочитают активный отдых, и это доказывают цифры. Всего на мероприятия, посвященные Дню здоровья, пришло около 12 тысяч человек.
По итогам соревнований победителями стали:
на дистанции 50 км:
1 место – Иван Алыпов (ШВСМ),
2 место – Вадим Нестеров (Златоуст),
3 место – Иван Захаров (Полевской);
на дистанции 30 км:
1 место – Анна Ямщикова (ТюмГУ),
2 место – Ирина Приданникова (Челябинск),
3 место – Наталья Якимова (Тюмень);
на дистанции 15 км:
1 место – Радик Абулов (Тюменский район),
2 место – Павел Кузнецов (Тюменский район),
3 место – Дмитрий Панов (ТюмГУ);
на дистанции 10 км:
1 место – Юлия Корнелюк (ТГНГУ),
2 место – Елена Олейникова (ТГНГУ).
По информации управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени