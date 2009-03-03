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Около 12 тысяч тюменцев вышли на День здоровья

3 марта 2009, 11:51
28 февраля на стадионе Тюменской государственной сельскохозяйственной академии (Рощинское шоссе, 2) прошло масштабное спортивное мероприятие – городской зимний День здоровья и Тюменский лыжный марафон-2009.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие прошло со спортивным азартом, весельем и задором.

Отметим, что с каждым годом все больше тюменцев предпочитают активный отдых, и это доказывают цифры. Всего на мероприятия, посвященные Дню здоровья, пришло около 12 тысяч человек.

По итогам соревнований победителями стали:

на дистанции 50 км:

1 место – Иван Алыпов (ШВСМ),

2 место – Вадим Нестеров (Златоуст),

3 место – Иван Захаров (Полевской);

на дистанции 30 км:

1 место – Анна Ямщикова (ТюмГУ),

2 место – Ирина Приданникова (Челябинск),

3 место – Наталья Якимова (Тюмень);

на дистанции 15 км:

1 место – Радик Абулов (Тюменский район),

2 место – Павел Кузнецов (Тюменский район),

3 место – Дмитрий Панов (ТюмГУ);

на дистанции 10 км:

1 место – Юлия Корнелюк (ТГНГУ),

2 место – Елена Олейникова (ТГНГУ).

По информации управления по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

#Новости#Лыжи#Тюмень#Спорт#Ксения
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