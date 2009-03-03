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О качестве питьевой воды в Тюмени

3 марта 2009, 12:24
Вопросы обеспечения населения юга Тюменской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стали одними из приоритетных в работе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Вода – важнейший элемент среды обитания человека, без которой само существование высокоорганизованных форм жизни невозможно. Не имея пищевой ценности, вода обеспечивает прохождение всех жизненных процессов в организме. Вопросы обеспечения населения юга Тюменской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стали одними из приоритетных в работе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В основе гигиенических требований к качеству воды для питьевых и бытовых целей лежит принцип, ставящий в центр внимания те качества воды, от которых зависит здоровье человека и условия его жизни: питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и обладать благоприятными органолептическими свойствами.

Большое значение для вкусового восприятия питьевой воды имеет минеральный состав: 15 микроэлементов признаны жизненнонеобходимыми и должны поступать с водой: железо, иод, медь, цинк, кобальт, хром, молибден, никель, ванадий, селен, марганец, мышьяк, фтор, кремний, литий. Кроме иод и фтора, четкое значение для организма остальных микроэлементов недостаточно известно.

Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области, для подземных источников Тюменского региона характерны превышения предельно-допустимых концентраций по железу, кремнию, марганцу, аммонийному азоту.

Следует отметить, что состав воды после водоподготовки и у потребителя будет разный. Как правило, вода после водоочистных сооружений соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода…». Проходя по разводящей сети водопровода, вода может подвергаться как химическому, так и бактериальному загрязнению. В Тюменской области 78% населения обеспечены доброкачественной питьевой водой, основная часть которого (95%) проживает в городах.

В последнее время в области активно ведется строительство водоочистных сооружений в районных центрах, заменяются инженерные коммуникации, в небольших сельских населенных пунктах устанавливаются павильоны по доочистке воды, локальными установками по доочистке воды обеспечены практически все образовательные и лечебно-профилактические учреждения.

Вспышек острых кишечных инфекций, связанных с водным фактором передачи, в области не регистрируется несколько лет.

#Новости#Тюменская область#Вода#Ксения#Общество
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