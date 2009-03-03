О качестве питьевой воды в Тюмени

Следует отметить, что состав воды после водоподготовки и у потребителя будет разный. Как правило, вода после водоочистных сооружений соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода…». Проходя по разводящей сети водопровода, вода может подвергаться как химическому, так и бактериальному загрязнению. В Тюменской области 78% населения обеспечены доброкачественной питьевой водой, основная часть которого (95%) проживает в городах.