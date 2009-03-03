Нефтегазовый университет поможет развитию детского технического творчества

Ситуация с детским техническим творчеством в регионе, да и в целом по России настолько тяжелая, что пока о его возрождении мечтать не приходится. Время расцвета и развития советской эпохи для кружков авиамоделизма, Кижеватовца, станции «Юный техник» может не повториться и вовсе. Александр Баранов, руководитель кружка авиамоделизма клуба «Кижеватовец» говорит, что в Тюмени осталось лишь два кружка подобного направления, об организации новых не может идти и речи, главная задача сохранить хотя бы оставшиеся.