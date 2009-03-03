Нефтегазовый университет поможет развитию детского технического творчества

В рамках круглого стола, организованного газетой «Тюменская правда», в зале Дома журналистов разместилась большая выставка. Здесь были представлены: ретро, гоночные, военные, спортивные модели автомобилей, различные авиамодели, сконструированные ребятами – все это может стать настоящим раритетом, последними образцами детского технического творчества. Пока взрослые решают более существенные проблемы, досуговые учреждения и кружки данного направления рискуют не выжить.
Ситуация с детским техническим творчеством в регионе, да и в целом по России настолько тяжелая, что пока о его возрождении мечтать не приходится. Время расцвета и развития советской эпохи для кружков авиамоделизма, Кижеватовца, станции «Юный техник» может не повториться и вовсе. Александр Баранов, руководитель кружка авиамоделизма клуба «Кижеватовец» говорит, что в Тюмени осталось лишь два кружка подобного направления, об организации новых не может идти и речи, главная задача сохранить хотя бы оставшиеся.
По словам опытных педагогов Владимира Огибенина, Владимира Макарова, Владимира Загуменного, вырастивших не одно поколение изобретателей, высоквалифицированных рабочих для предприятий авиа- и автомобилестроения, заводов, техническое творчество очень затратное, в отличие от других видов творчества. Для того, чтобы изобрести новые образцы техники, необходимо хорошо изучить уже существующие. В перечень необходимого в первую очередь входит оборудование специального кабинета, приобретение новых деталей, двигателей, топлива.
Проблема детского технического творчества назрела не во время мирового финансового кризиса и не в последние несколько лет. Трудные времена для юных Кулибиных и их учителей начались с неспокойных 90-ых, этим отчасти объясняется и дефицит квалифицированных рабочих кадров сейчас. Ведь, как правильно подметил педагог Владимир Загуменный, настоящий рабочий формируется с детства. Педагоги со стажем настаивают, что неспособных детей нет, и занятия в кружках технического направления должны быть доступны всем желающим, это смогло бы оградить ребят от проблем улицы.
Владимир Огибенин рассказал, что подготовка на станции «Юных техников» была настолько высока, что ребята шли работать на завод без диплома учебных заведений, а поступив в институт демонстрировали блестящие успехи и уважение преподавателей, заведующих кафедрами. Наряду с проблемой финансирования также остро стоит проблема и опытных преподавателей-наставников, которых в городе осталось очень мало, многие поменяли вид деятельности из-за низкой зарплаты.
По словам Ольги Скирды, специалиста департамента образования и науки Тюменской области, работа по развитию детского технического творчества особенно активно ведется последние пять лет. В настоящее время данное направления в регионе развивают 8 учреждений дополнительного образования и 18 кружков среднеобразовательных школ. Для учащихся Тюмени регулярно проводятся экскурсии на промышленные предприятия города.
Директор Областного центра дополнительного образования детей и молодежи «Пионер» Вера Шерегова рассказала, что для станции «Юных техников» оборудован лучший в регионе картодром, приобретены заграждения для соревнований, а для детей, чьи родители не в состоянии оплачивать занятия они проводятся бесплатно.
Содействие решению проблемы оказывает и депутат Тюменской городской Думы Владимир Пискайкин, помогая материально.
С 2001 года в Тюмени проводится ежегодный конкурс «Сделай сам», сообщает центр информации, рекламы и маркетинга вуза.
Безусловно, не может оставаться в стороне и нефтегазовый университет. Ведь, те, кто занимаются техническим творчеством в кружках, по понятным причинам продолжают свое обучение в ТюмГНГУ. Талантливые изобретатели, причем не только практики, но и теоретики, участвуя в конкурсах «ИнТраизобретатель», «Техлидер» и пр. могут поступить в нефтегаз на бюджетное место.
«Я хорошо помню какие замечательные выставки детского технического творчества проходили в выставочном зале. Какие там были мини-мокики, различные станки и устройства для промышленности мы обязательно должны это возродить, без этого нельзя!» - сказал проректор по учебной работе и довузовскому образованию ТюмГНГУ Владимир Долгушин.
Нефтегазовый университет поможет в приобретении расходных материалов клубу технического творчества «Кижеватовец», также ребята развиваются, получают необходимый уровень практических и теоретических знаний, обучаясь в учреждениях НПО и СПО, которые интегрированы в многоуровневый университетский комплекс. Как знать, возможно, скоро эти ребята и сами будут преподавать в кружках технического творчества.
Также в обсуждении перспектив развития детского технического творчества принимали участие: Владимир Майорских, председатель РОСТО ДОСААФ по Тюменской области, Олег Попов, руководитель группы управления флотом вертолетов авиакомпании «ЮТэйр», Тамара Шестакова, куратор по работе с одаренными детьми МОУ ГИМЦ, руководитель проекта «Шаг в будущее», Александр Зверев председатель общества «Трезвая Тюмень», Игорь Ефимович, доцент кафедры «Станки и инструменты» ТюмГНГУ, Илья Анисимов, заместитель директора института транспорта ТюмГНГУ, представители молодежной общественной палаты Тюменской областной Думы.
По окончании двухчасового обсуждения, была создана инициативная группа, которая впоследствии будет следить за развитием ситуации и способствовать развитию детского технического творчества в Тюмени.