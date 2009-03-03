Наркоспруту прижали щупальца в ночном клубе Тюмени

Операцию «Ночь» провели в минувшие выходные сотрудники областного Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В ночь на воскресенье (1 марта 2009 г.) они побывали в одном из развлекательных заведений Тюмени, где, по оперативной информации, происходило распространение синтетических наркотиков амфетаминовой группы.
В ходе рейда сразу же, по внешним первичным признакам, было отобрано больше десятка человек, вызывавших подозрение в незаконном употреблении дурмана. После того, как молодых людей и девушек доставили в лабораторию областного наркодиспансера, экспертиза дала положительных результат у семи человек.
В ходе мероприятия были обнаружены спешно сброшенные кем-то на пол свертки с наркотическим средством «амфетамин», имеющим в наркоманских кругах жаргонное название «фен». Это один из так называемых «клубных» наркотиков, которые некоторые не самые лучшие представители клубной субкультуры используют как мощный психостимулятор.
При этом, когда в помещение ночного клуба ворвались люди в форменной одежде, кое-кто и не успел избавиться от злополучных пакетиков и таблеток. С ними в областном Управлении наркоконтроля сейчас разбираются с особым пристрастием. Те же, кто попался в состоянии наркотического опьянения, понесут административную ответственность.
Стоит отметить, что основная часть задержанных – студенты либо выпускники тюменских ВУЗов. Поскольку все они «засветились» в различных базах данных правоохранительных органов, скорее всего хорошую работу им в последующем найти не удастся. К слову, руководство учебных заведений также не заинтересовано держать наркоманов в своих стенах.
Рейдовые мероприятия наркополицейских в ночных клубах Тюмени уже стали регулярными. На протяжении последних лет практически во всех случаях среди посетителей досуговых учреждений попадается хотя бы по несколько человек, накануне употребивших наркотик. Как сообщают в Управлении ФСКН России по Тюменской области, эта работа будет продолжена, представителям наркобизнеса расширять рынок сбыта за счет тюменской молодежи никто не позволит.