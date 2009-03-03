Наркоспруту прижали щупальца в ночном клубе Тюмени

При этом, когда в помещение ночного клуба ворвались люди в форменной одежде, кое-кто и не успел избавиться от злополучных пакетиков и таблеток. С ними в областном Управлении наркоконтроля сейчас разбираются с особым пристрастием. Те же, кто попался в состоянии наркотического опьянения, понесут административную ответственность.