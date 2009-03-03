Начинаются продажи спортивных "Калин"

Спортивный хэтчбек получил под капот 16-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 98 л.с. До сих пор таким мотором оснащались автомобили Lada Priora. Работает движок в паре с усиленной коробкой передач, которая способна воспринимать повышенный крутящий момент в 145 Нм.