Начинаются продажи спортивных "Калин"

В марте 2009 года компания планирует выпустить для реализации около 60 таких авто, говорится в пресс-релизе производителя.
Первые машины уже отправлены в дилерскую сеть. Рекомендованная розничная цена Lada Kalina Sport 1.6 составляет 361 047 рублей, передает Росбалт.
Спортивный хэтчбек получил под капот 16-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 98 л.с. До сих пор таким мотором оснащались автомобили Lada Priora. Работает движок в паре с усиленной коробкой передач, которая способна воспринимать повышенный крутящий момент в 145 Нм.
Версия Kalina Sport отличается от серийной Kalina также наличием подвески спортивного типа, задних дисковых тормозов, передних тормозов увеличенной размерности, сидений с развитой боковой поддержкой и ряда оригинальных деталей интерьера и экстерьера.