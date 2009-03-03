nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Начинаются продажи спортивных "Калин"

3 марта 2009, 17:50
Российский концерн "АвтоВАЗ" начинает розничную продажу спортивной модификации автомобиля Lada Kalina Sport 1.6.

В марте 2009 года компания планирует выпустить для реализации около 60 таких авто, говорится в пресс-релизе производителя.

Первые машины уже отправлены в дилерскую сеть. Рекомендованная розничная цена Lada Kalina Sport 1.6 составляет 361 047 рублей, передает Росбалт.

Спортивный хэтчбек получил под капот 16-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 98 л.с. До сих пор таким мотором оснащались автомобили Lada Priora. Работает движок в паре с усиленной коробкой передач, которая способна воспринимать повышенный крутящий момент в 145 Нм.

Версия Kalina Sport отличается от серийной Kalina также наличием подвески спортивного типа, задних дисковых тормозов, передних тормозов увеличенной размерности, сидений с развитой боковой поддержкой и ряда оригинальных деталей интерьера и экстерьера.

#Новости#Lada Priora#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25