Мужчины при использовании спутниковых навигаторов отвлекаются сильнее женщин

По словам управляющего компанией AAMI Майка Сопински, некоторые мужчины, в отличие от женщин, не могут удержаться от соблазна поменять настройки навигатора или просто повертеть в руках устройство. "MP3-плееры могут хранить в себе тысячи песен и клипов, и вместо того, чтобы сосредоточиться на дороге, водители часто увлекаются поиском нужной композиции и перестают следить за дорогой", - отметил Сопински.