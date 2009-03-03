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Мужчины при использовании спутниковых навигаторов отвлекаются сильнее женщин

3 марта 2009, 09:41
При использовании спутниковых навигаторов во время вождения от дороги отвлекаются около 17 процентов мужчин и 12 процентов женщин. Такие данные были выяснены в ходе опроса, проведенного страховой компанией AAMI среди 2500 австралийцев.

Еще 42 процента респондентов признались, что во время вождения автомобиля отвлекаются при использовании CD проигрывателя и 12 процентов - для того, чтобы поменять песню в MP3-плеере.

По словам управляющего компанией AAMI Майка Сопински, некоторые мужчины, в отличие от женщин, не могут удержаться от соблазна поменять настройки навигатора или просто повертеть в руках устройство. "MP3-плееры могут хранить в себе тысячи песен и клипов, и вместо того, чтобы сосредоточиться на дороге, водители часто увлекаются поиском нужной композиции и перестают следить за дорогой", - отметил Сопински.

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