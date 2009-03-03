Mazda продолжает идти навстречу тюменцам

До 15 марта тюменцы еще могут купить автомобили Mazda по специальному предложению. Представительство компании Mazda в России приняло решение о продлении действия специального предложения для своих будущих покупателей.
«В ситуации роста цен и снижения покупательского спроса на авторынке это предложение просто уникально. Оно позволяет любителям автомобилей Mazda приобрести автомобиль по очень выгодной цене, – заявил директор компании «Дина-Моторс», официального дилера Mazda в Тюмени, Андрей Рощин. – При этом автомобили есть в наличии в нашем центре, а при поставке на заказ максимальный срок ожидания составит всего 2 недели».
Таким образом, до 15 марта цена Mazda 3 ниже от рекомендованной розничной стоимости на 50 000 рублей, Mazda 6 – на 100 000 рублей, СХ-7 – на 200 000 рублей, СХ-9 – на 240 000 рублей!
Как отмечают эксперты авторынка, самый главный аргумент сегодня при покупке автомобиля – его цена. И покупатели в числе прочих равных условий и сохранении своих основных предпочтений, приобретут тот автомобиль, цена которого выгоднее.
«Дина-Моторс» сегодня предлагает Мазда 3 по цене от 579 000 рублей, Мазда 6 от 756 000 рублей, кроссоверы СХ-7 от 1 169 000, СХ-9 от 1593 000 рублей.
В настоящий момент компании «Дина-Моторс» зарезервировала для своих покупателей ограниченное число самых популярных автомобилей. Плюс к выше перечисленным моделям, компания так же может предложить со склада в Тюмени автомобиль Mazda 2 , пикап Mazda BT-50, кабриолет Мazda MX-5.
Пора принимать решение! Ощутите реальную выгоду от приобретения автомобиля Mazda!