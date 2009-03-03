Mazda продолжает идти навстречу тюменцам

«В ситуации роста цен и снижения покупательского спроса на авторынке это предложение просто уникально. Оно позволяет любителям автомобилей Mazda приобрести автомобиль по очень выгодной цене, – заявил директор компании «Дина-Моторс», официального дилера Mazda в Тюмени, Андрей Рощин. – При этом автомобили есть в наличии в нашем центре, а при поставке на заказ максимальный срок ожидания составит всего 2 недели».