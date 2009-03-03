Кудрин рассказал американцам об ошибках правительства России

Такое заявление сделал вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин в интервью американскому телеканалу CNN. Интервью было посвящено влиянию кризиса на российскую экономику.
Министр финансов также подчеркнул, что правительство должно было тратить меньше средств, чтобы накопления в резервных фондах оказались более значительными. При этом в ошибках правительства виноват в том числе и он сам.
В самом начале интервью журналист CNN отмечает, что экономика России значительно пострадала от кризиса, приведя в пример темпы девальвации рубля, а также падение фондового рынка. Кроме того, на CNN отметили, что отток капитала в России в январе составил 40 миллиардов долларов.
По словам Кудрина, кризис в России отбросил стоимость акций российских компаний к пятилетним минимумам. Однако министр отметил, что в США фондовый рынок откатился к десятилетнему минимуму.
В своем интервью Кудрин коснулся и пересмотра бюджета России. Чиновник еще раз подчеркнул, что правительство не намерено снижать расходы на социальные нужды и важные инфраструктурные проекты, однако финансирование части менее важных программ будет сокращено. Кроме того, снизятся и расходы правительства.
Напомним, что дефицит бюджета-2009 ожидается на уровне восьми процентов от ВВП. В ближайшее время переделанный бюджет будет внесен в правительство, так как Минфин и Минэкономразвития уже подготовили основные базовые показатели обновленного бюджета.