К Земле летит второй Тунгусский метеорит

В 16.44 мск астероид пролетит в 65 тысячах километров над Западной Полинезией. В России его лучше наблюдать из Владивостока.
После столкновения с небольшим астероидом 2008 TC3 в октябре прошлого года могло показаться, что опасаться таких событий не стоит. Астероид разрушился высоко в атмосфере, где-то над границей между Суданом и Египтом, и потребовалось немало усилий, чтобы заметить следы этого столкновения, а потом и найти осколки врезавшегося в Землю небесного тела. Чего ж тут бояться.
Однако над Суданом разрушилось рыхлое небесное тело поперечником всего в несколько метров, а полная энергия, выделившаяся при его торможении, едва ли превышала 1 килотонну в тротиловом эквиваленте – в десятки раз меньше «малыша», сброшенного на Хиросиму 6 августа 1945 года.
К счастью, на этот раз Землю минует необходимость принять эту энергию на себя – астероид унесет ее с собой, «просвистев» примерно в 65 тысячах километров от нашей планеты. Это примерно в 6 раз ближе, чем Луна, но все-таки вдвое дальше, чем орбиты геостационарных спутников. Бояться нечего.
Открыли 2009 DD45 всего три дня назад – в ночь на пятницу астроном Роберт Макнот разглядел быстро перемещающуюся точку на фотоснимках, полученных с помощью полуметрового телескопа системы Шмидта на австралийской обсерватории Сайдинг-Спрингс. Уже по первым наблюдениям стало ясно, что это один из потенциально опасных астероидов, сближающихся с Землей. Его орбита, наклоненная к земной (эклиптике) на 13 градусов, простирается за орбиту Марса и лишь крохотным сектором входит внутрь орбиты Земли. Астероид пройдет перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) в пятницу вечером.
Максимальное же сближение с Землей намечено на понедельник в 16.44 по московскому времени. В этот момент астероид будет находиться над Полинезией, чуть западнее Таити, так что наблюдать его лучше из той же Австралии, где он был открыт, с Гавайев, из Китая или Японии. В нашей стране астероид лучше всего будет видно из Владивостока и с Сахалина. Эфемериды и поисковую карту для астероида при наблюдениях из Владивостока и из некоторых других российский городов можно найти на информационном сайте публичной обсерватории Ка-Дар.
Астероид проходит очень близко к Земле, и направление на него зависит от того, с какой стороны мы смотрим. В зависимости от положения наблюдателя на ее поверхности он может «гулять» по небу на 5–6 градусов в ту или иную сторону.
В момент максимального сближения 2009 DD45 будет казаться звездочкой примерно 10,5 звездной величины, так что для его наблюдений нужен достаточно крупный бинокль, с диаметром объективов минимум в 5–6 см. Телескоп тоже подошел бы, да только скорость движения астероида – половина угловой минуты в секунду, так что угловой диаметр Луны он будет пересекать за минуту; у большинства телескопов относительно небольшие поля зрения, и отыскать астероид будет нелегко.
После пролета 2009 DD45 займет 10-ю строчку рейтинга астероидов, ближе других подходивших к нашей планете на глазах астрономов.
Однако предшествующие ему 9 строчек – в основном совсем мелкие тела, вроде октябрьского 2008 TC3. За все время наблюдений лишь один астероид сходных размеров – 2004 FH подходил к Земле ближе. В марте 2004 года он пролетел примерно в 42 тысячах километров от поверхности планеты (в таблице приведено расстояние от центра Земли).