К Земле летит второй Тунгусский метеорит

Максимальное же сближение с Землей намечено на понедельник в 16.44 по московскому времени. В этот момент астероид будет находиться над Полинезией, чуть западнее Таити, так что наблюдать его лучше из той же Австралии, где он был открыт, с Гавайев, из Китая или Японии. В нашей стране астероид лучше всего будет видно из Владивостока и с Сахалина. Эфемериды и поисковую карту для астероида при наблюдениях из Владивостока и из некоторых других российский городов можно найти на информационном сайте публичной обсерватории Ка-Дар.