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Глава ГИБДД предложил страховщикам объединить базы данных

3 марта 2009, 16:23
Руководитель ГИБДД Виктор Кирьянов считает, что Госавтоинспекция должна объединить усилия со страховыми компаниями, создав единую базу данных.

Это позволит снизить уровень мошенничества водителей, так как у инспекторов появится возможность отследить страховую историю автовладельца, а страховщики смогут получать точные данные об авариях. В общую базу данных планируется также поместить информацию о прохождении техосмотра и об автомобилистах, скрывающихся от правосудия.

Идею объединить базы данных Кирьянов перенял у испанской дорожной службы после посещения международной конференции по безопасности дорожного движения, прошедшей в Мадриде. По его словам, в случае принятия нововведений, система первым делом будет опробована на дорогах Подмосковья.

Руководитель Госавтоинспекции планирует воспользоваться еще одним опытом зарубежных коллег. Кирьянов предложил обязать водителей возить с собой в аптечке жилет со светоотражающими полосами, как у автоинспекторов. В случае поломки автомобиля и остановки на дороге водители должны будут надевать эти жилеты. Предполагается, что это поможет снизить количество наездов на автомобилистов.

#Новости#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
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