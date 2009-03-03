Глава ГИБДД предложил страховщикам объединить базы данных

Руководитель Госавтоинспекции планирует воспользоваться еще одним опытом зарубежных коллег. Кирьянов предложил обязать водителей возить с собой в аптечке жилет со светоотражающими полосами, как у автоинспекторов. В случае поломки автомобиля и остановки на дороге водители должны будут надевать эти жилеты. Предполагается, что это поможет снизить количество наездов на автомобилистов.