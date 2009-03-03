Если сегодня овсянка прилетела – быть весне

По времени весна короче лета, но продолжительнее осени и зимы. Начинается она 1 марта и длится 92 дня и 21 час, включая подсезоны. Первый - с 1-го по 17 марта – перелом зимы. «Весна сутки мочит, а час сушит»: с 18 марта по 151 апреля – сезон снеготаяния. «Весна да осень – на дню погод восемь»: с 16 апреля по 5 мая – оживление. «Красна весна, да холодна еще»: с 6-го по 21 мая – разгар весны. А с 22 по 31 мая наступает предлетье.