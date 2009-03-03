Если сегодня овсянка прилетела – быть весне

По преданию, Ярило, бог Солнца, давал наказы птице начинать петь: «Покинь сани! Покинь сани!»
Принято печь овсянички – пирожки из овсяной муки. В этом году на стол они подаются вместе с блинами. Считалось, что на Ярило можно было увидеть бабочку-крапивницу.
В целом день несчастливый. Но зато те, кто родился 3 марта, одарены способностью отлично петь, то есть обладают музыкальным слухом.
Православная церковь сегодня почитает святителя Льва, папу Римского. Именины отмечают: Лев, Виктор, Кузьма, Василий.
В народе первый месяц весны называли утром года. Март ломает зиму и дарит новому сезону дорожку. Но вот «если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего», весна «непостоянна, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов с севера».
По времени весна короче лета, но продолжительнее осени и зимы. Начинается она 1 марта и длится 92 дня и 21 час, включая подсезоны. Первый - с 1-го по 17 марта – перелом зимы. «Весна сутки мочит, а час сушит»: с 18 марта по 151 апреля – сезон снеготаяния. «Весна да осень – на дню погод восемь»: с 16 апреля по 5 мая – оживление. «Красна весна, да холодна еще»: с 6-го по 21 мая – разгар весны. А с 22 по 31 мая наступает предлетье.
Народные названия месяца: Зимобор, Каплюжник, Сухий, Берёзозол, Протальник. Считалось, что талая вода целебна, и если в ней постирать белье больного человека, его оставляла хвороба, худоба. Такой водой мыли полы в доме, поливали цветы - и стены дома обновлялись, набирали силу растения.