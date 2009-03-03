Аудиорекламу в общественном транспорте признали незаконной

Однако предписание ФАС было обжаловано в суде, и аудиореклама вновь появилась в новосибирских автобусах. В ответ на это юристы ФАС обратились в Выший арбитражный суд, который счел требования антимонопольной службы убедительными и постановил отключить звуковое сопровождение рекламы.