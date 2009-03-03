Аудиорекламу в общественном транспорте признали незаконной

Об этом в номере за 3 марта пишет "Российская газета".
Действие запрета распространяется не только на видеоролики, сопровождаемые звуком, но и на рекламные объявления, транслируемые через динамики.
Основанием для такого решения суда послужила статья 20 Закона "О рекламе", в которой говорится о недопустимости распространения звуковой рекламы с использованием транспортных средств.
Судебное разбирательство началось после того, как в антимонопольную службу пожаловались пассажиры новосибирских автобусов, недовольные навязчивой звуковой рекламой одной из местных фирм. ФАС согласилась с недовольными горожанами и предписала предпринимателям транслировать рекламу без звукового сопровождения.
Однако предписание ФАС было обжаловано в суде, и аудиореклама вновь появилась в новосибирских автобусах. В ответ на это юристы ФАС обратились в Выший арбитражный суд, который счел требования антимонопольной службы убедительными и постановил отключить звуковое сопровождение рекламы.