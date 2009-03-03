Аналитики предсказали рекордное падение спроса на компьютеры

Единственным сегментом рынка с высокими темпами роста продаж станут нетбуки. В 2009 году будет продан 21 миллион устройств, в то время как в 2008 году объем продаж составил 11,7 миллиона нетбуков. На них приходится восемь процентов поставок компьютеров и аналитики ожидают, что нетбуки замедлят падение продаж в отрасли.