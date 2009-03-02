Выбрано лучшее студенческое общежитие Тюменской области

На первом этапе комиссия посещала общежитие и оценивала его реальное состояние на момент начала проведения конкурса по ряду критериев – инфраструктура общежития, противопожарная и общественная безопасность, благоустроенность и чистота, оригинальность оформления комнат, а также партнерские отношения между руководством вуза, администрацией общежития и органами студенческого самоуправления.