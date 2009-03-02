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Выбрано лучшее студенческое общежитие Тюменской области

2 марта 2009, 14:29
Подведены итоги областного смотра-конкурса «Лучшее студенческое общежитие-2008». Конкурс проводился седьмой год. В нем принимали участие студенческие общежития вузов, расположенных на территории Тюменской области.

На первом этапе комиссия посещала общежитие и оценивала его реальное состояние на момент начала проведения конкурса по ряду критериев – инфраструктура общежития, противопожарная и общественная безопасность, благоустроенность и чистота, оригинальность оформления комнат, а также партнерские отношения между руководством вуза, администрацией общежития и органами студенческого самоуправления.

На втором этапе учитывалось, как выглядит общежитие к завершению конкурса, учитывалась динамика изменения условий проживания студентов. Экспертной комиссией были посещены все общежития, заявившиеся для участия в конкурсе, проведена встреча с профсоюзными активами, студенческими советами, были изучены паспорта общежитий и документация студсоветов.

Во всех общежитиях-конкурсантах созданы благоприятные условия для проживания, самоподготовки, занятиями спортом, организуется досуговая деятельность.

Победителем в номинации «Лучшее общежитие» стало общежитие Ишимского государственного педагогического института. И это неудивительно – так как здесь хорошо развито студенческое самоуправление, есть помещение для студенческого профкома, работают музыкальные студии, редколлегии, организованы все условия для досуговой деятельности студентов, развития их творческих навыков.

В номинации «Лучшие организаторы» победителем признано общежитие № 5 Тюменского государственного нефтегазового универститета.

В номинации «Лучший студенческий совет» победил студенческий совет гостиницы Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права.

Эти участники были награждены ноутбуками.

Лучшим в номинации «За динамику развития студенческого самоуправления» признали общежитие № 2 Тюменского государственного архитектурно-строительного университета, в номинации «За креативную работу студенческого совета» - общежитие № 5 Тюменского государственного университета, а в номинации «За утверждение здорового образа жизни» победителем стало общежитие Тобольского государственного педагогического университета.

Эти участники награждены цифровыми фотоаппаратами. А всех заведующих студенческими общежитиями областной комитет профсоюза работников народного образования поощрил путевками в санаторий-профилакторий «Сосновый бор», сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента образования и науки Тюменской области

#Новости#Тюменская область#Студенты#Ксения#Общество
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