В Ялуторовске уже третий блин выходит комом

Уже по традиции, в последний день Масленицы жители и гости города собрались в Роще декабристов. Здесь состоялась третья попытка испечь нестандартное лакомство. Однако, и в этот раз Ялуторовску не удалось попасть в книгу рекордов Гиннеса.
Несмотря на усовершенствование технологии - специальные деревянные лопаты - блин не смогли перевернуть. После того, как 40 литров теста вылили на огромную сковороду, блин местами пригорел, а после переворачивания просто порвался.
Напомним, и первый, и второй блин тоже выходили комом. Ялуторовские повара прибегали к самым тонким хитростям: и меняли рецепт блюда, и изобретали разные подручные средства, чтобы перевернуть гиганта. Три года назад блин так же не смогли перевернуть. В прошлом году при переворачивании гигант разломился на части.
Добавим, что на приготовление огромного блина было израсходовано около 300 яиц, примерно 30 кг муки, столько же сахара и 10 литров подсолнечного масла. Выпекали блин на специальной сковороде, изготовленной еще три года назад Ялуторовским авторемзаводом весом почти 300 кг.