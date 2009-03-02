В Ялуторовске уже третий блин выходит комом

Напомним, и первый, и второй блин тоже выходили комом. Ялуторовские повара прибегали к самым тонким хитростям: и меняли рецепт блюда, и изобретали разные подручные средства, чтобы перевернуть гиганта. Три года назад блин так же не смогли перевернуть. В прошлом году при переворачивании гигант разломился на части.