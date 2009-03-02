В семье тюменцев родилась тройня

Имена близнецам выбирала Лиана, решила всех назовет на букву А - Алина, Арина и Амир. Сын у мамы, если можно так сказать, первенец, родился раньше своих сестренок-близняшек. Как говорят врачи, для такого случая малыши получились крепкие, по 2 с лишним килограмма, а на троих - это уже семь. Для Лианы ноша совсем не тяжелая. Тройни, зачатые естественным путем, без ЭКО, достаточно редкий случай и всегда на особом контроле врачей.