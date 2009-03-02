В семье тюменцев родилась тройня

В год в Тюмени рождается более 8, 5 тысяч малышей. И часто единственный случай, когда на свет появляется тройня. К двоим молодая мама хотя и была готова - у нее у самой сестра близнец - но то, что их счастье умножено на три, стало неожиданным.
Имена близнецам выбирала Лиана, решила всех назовет на букву А - Алина, Арина и Амир. Сын у мамы, если можно так сказать, первенец, родился раньше своих сестренок-близняшек. Как говорят врачи, для такого случая малыши получились крепкие, по 2 с лишним килограмма, а на троих - это уже семь. Для Лианы ноша совсем не тяжелая. Тройни, зачатые естественным путем, без ЭКО, достаточно редкий случай и всегда на особом контроле врачей.
«Тройня всегда достаточно тяжелая ситуация. В этом случае всегда собирается консилиум, врачи определяют, как роды разрешить. Чаще всего при таком сроке беременности - 35 недель - в интересах деток мы разрешили роды путем операции», - рассказала заведующая отделением патологии беременности Татьяна Курзина.
Уже на следующей неделе малышей отпустят домой. Как со всеми будут справляться, Лиана не беспокоиться, бабушка рядом - у нее богатый опыт воспитания близнецов. Молодые мама папа с солидным пополнением пока поживут с родителями. Мечтают о своём жилье. Планируют участвовать в программе «Молодая семья», говорят, после роддома сразу начнут собирать документы. И надеются, что помощь им придет быстрее, ведь их случай один из нескольких тысяч.