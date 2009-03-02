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В Рунете открылся единый правоохранительный портал

2 марта 2009, 09:39
В воскресенье по адресу www.112.ru открылся единый правоохранительный портал Российской Федерации, в создании которого принимали участие ФСБ, МВД, МЧС, ФМС, ФТС, ФСКН, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.

Пользователи смогут, в частности, ознакомиться со списками пропавших без вести и лиц, объявленных в розыск за причастность к преступлениям, найти координаты участковых милиционеров, скачать некоторые бланки документов правоохранительных органов, а также сообщить о правонарушениях.

По состоянию на вечер воскресенья не все разделы сайта были заполнены. В частности, пока пустуют страницы о розыске людей и предметов искусства, нет информации о деятельности правоохранительных органов и о регламентах взаимодействия с ними. Кроме того, отсутствуют новости в соответствующем разделе.

На первой странице сайта содержится предупреждение о том, что несанкционированные попытки исказить информацию, размещенную на портале, или приостановить его работу рассматриваются как противодействие работе сотрудников правоохранительных органов и преследуются по закону.

Напомним, с конца 2008 года в России телефонный номер 112 является единым номером всех экстренных служб. Те же цифры используются и в некоторых странах Европы.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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