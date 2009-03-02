В Рунете открылся единый правоохранительный портал

По состоянию на вечер воскресенья не все разделы сайта были заполнены. В частности, пока пустуют страницы о розыске людей и предметов искусства, нет информации о деятельности правоохранительных органов и о регламентах взаимодействия с ними. Кроме того, отсутствуют новости в соответствующем разделе.