В Рунете открылся единый правоохранительный портал

Пользователи смогут, в частности, ознакомиться со списками пропавших без вести и лиц, объявленных в розыск за причастность к преступлениям, найти координаты участковых милиционеров, скачать некоторые бланки документов правоохранительных органов, а также сообщить о правонарушениях.
По состоянию на вечер воскресенья не все разделы сайта были заполнены. В частности, пока пустуют страницы о розыске людей и предметов искусства, нет информации о деятельности правоохранительных органов и о регламентах взаимодействия с ними. Кроме того, отсутствуют новости в соответствующем разделе.
На первой странице сайта содержится предупреждение о том, что несанкционированные попытки исказить информацию, размещенную на портале, или приостановить его работу рассматриваются как противодействие работе сотрудников правоохранительных органов и преследуются по закону.
Напомним, с конца 2008 года в России телефонный номер 112 является единым номером всех экстренных служб. Те же цифры используются и в некоторых странах Европы.