В 2013 году на видео придется две трети мобильного трафика

В докладе Cisco подчеркивается, что к 2013 году 80 процентов мобильного трафика будет приходиться на устройства, работающие в интернете с более высокой скоростью, чем позволяют современные сети 3G. Среди этих устройств как мобильные телефоны, так и ноутбуки.