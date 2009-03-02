В 2013 году на видео придется две трети мобильного трафика

Среднегодовые темпы роста мобильного трафика в период с 2009 по 2013 годы составят 131 процент. Его ежемесячный объем к 2013 году превысит два эксабайта, что соответствует 250 миллионам DVD.
Лидером по количеству потребляемого мобильного трафика будет азиатско-тихоокеанский регион. В соответствии с прогнозами Cisco, через четыре года на его долю придется треть всего мирового мобильного трафика.
В докладе Cisco подчеркивается, что к 2013 году 80 процентов мобильного трафика будет приходиться на устройства, работающие в интернете с более высокой скоростью, чем позволяют современные сети 3G. Среди этих устройств как мобильные телефоны, так и ноутбуки.