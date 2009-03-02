Ученые-кардиологи Кургана и Тюмени обсудили возможности высоких технологий

Затем началась работа конференции. Ученые-кардиологи выступили с лекциями, посвященными актуальным вопросам кардиологии - они связаны с реализацией приоритетных направлений нацпроекта «Здоровье». В частности, речь шла о развитии и внедрении инновационных технологий лечения хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, аритмии. Все эти заболевания остаются на первом месте среди причин смертности во всем мире.