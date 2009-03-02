Ученые-кардиологи Кургана и Тюмени обсудили возможности высоких технологий

Конференция была организована специалистами Тюменского кардиологического центра при поддержке Главного управления здравоохранения Курганской области.
На открытии конференции с приветственным словом к участникам обратились главный врач Курганского областного кардиологического диспансера В.В. Мелешенко, директор Тюменского кардиоцентра, профессор В.А. Кузнецов и И.Г. Макаренко, заместитель начальника Главного управления здравоохранения Курганской области.
Затем началась работа конференции. Ученые-кардиологи выступили с лекциями, посвященными актуальным вопросам кардиологии - они связаны с реализацией приоритетных направлений нацпроекта «Здоровье». В частности, речь шла о развитии и внедрении инновационных технологий лечения хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, аритмии. Все эти заболевания остаются на первом месте среди причин смертности во всем мире.
С лекциями выступили: директор Тюменского кардиоцентра, заслуженный деятель науки РФ, профессор В.А. Кузнецов; научный руководитель отделения артериальной гипертонии Тюменского кардиоцентра, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Л.И. Гапон; заместитель главного врача Курганского областного кардиологического диспансера по лечебной работе Т.В. Рыбакова; научный руководитель отделения нарушений ритма сердца Тюменского кардиоцентра, д.м.н, профессор А.Ю. Рычков, врач-кардиолог клиники кардиоцентра, к.м.н. Е.П. Гультяева; заведующий отделением ультразвуковой диагностики, к.м.н. Д.В. Криночкин.
Слушателями конференции - их было около ста человек – стали врачи-кардиологи и терапевты Кургана и Курганской области.
Добавим, что главными задачами таких конференций являются обмен практическим опытом и обсуждение новых достижений региональной кардиологии. Стоит добавить, что сотрудничество врачей-кардиологов Кургана и Тюмени длится на протяжении многих лет.
Главная цель совместной работы - повышение доступности высокотехнологичных методик лечения для жителей Кургана и Курганской области. В 2008 году 124 курганца прошли лечение в Тюменском кардиоцентре, в том числе 56 человек получили эту помощь за счет средств федерального бюджета (по квотам), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского Кардиологического Центра.