ТюмГУ успешно прошел комплексную оценку

С 24 по 27 февраля 2009 года в ТюмГУ работала комиссия в составе 11 человек по комплексной оценке вуза за 5 лет. Комиссия была создана в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.02.2009 № 184-05. Комиссия оценивала учебную, научную, воспитательную работу, аспирантуру, познакомилась с социально-бытовыми условиями в университете. Работой комиссии руководил главный специалист-эксперт Управления лицензирования, аккредитации и надзора в образовании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки В.И. Вахания. В составе комиссии работали проректора, специалисты ведущих вузов России, а также И.Г. Шишкин, первый заместитель директора Департамента образования и науки Тюменской области.