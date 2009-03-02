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ТюмГУ успешно прошел комплексную оценку

2 марта 2009, 15:48
27 февраля подведены итоги работы комиссии по комплексной оценке ТюмГУ.

С 24 по 27 февраля 2009 года в ТюмГУ работала комиссия в составе 11 человек по комплексной оценке вуза за 5 лет. Комиссия была создана в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.02.2009 № 184-05. Комиссия оценивала учебную, научную, воспитательную работу, аспирантуру, познакомилась с социально-бытовыми условиями в университете. Работой комиссии руководил главный специалист-эксперт Управления лицензирования, аккредитации и надзора в образовании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки В.И. Вахания. В составе комиссии работали проректора, специалисты ведущих вузов России, а также И.Г. Шишкин, первый заместитель директора Департамента образования и науки Тюменской области.

Выступившие на Ученом Совете 27 февраля члены комиссии, ее председатель, были единодушны - рекомендовать аккредитационной комиссии Рособрнадзора аккредитовать ТюмГУ на 5 лет. Это самый высокий показатель оценки работы учебного заведения. Успешно прошли проверку все образовательные программы в головном вузе. Члены комиссии отметили динамичность развития университета. Научно-исследовательская деятельность ТюмГУ в несколько раз превышает пороговое значение, установленное министерством. Процент докторов и кандидатов наук выше лицензионных показателей.

Студенты не подвели учителей: при проверке качества знаний обучаемых в ходе экспертизы было проведено 42 тестирования студентов по циклам ГСЭ, ЕН, ОПД. В тестировании приняли участие 968 студентов. Студентами показаны высокие результаты по подавляющему большинству образовательных программ, сообщает отдел информации вуза.

#Новости#ТюмГУ#Таня#Общество
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