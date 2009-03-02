Тюменцы получат повышенные пенсии

Алефтина Чалкова добавила, что для пенсионеров 80 лет и старше, для пенсионеров-инвалидов III степени увеличение составит 312 рублей. «В 2009 году базовая часть трудовой пенсии россиян будет проиндексирована 1 октября, страховая часть пенсии увеличится на 15%. В связи с сложившейся ситуацией правительство повысит базовую часть пенсий еще один раз, пока неизвестно, когда это произойдет. Добавлю, что в 2002 году базовая часть пенсии по старости составляла 450 рублей», — сообщила она.