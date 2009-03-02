Тюменцы получат повышенные пенсии

Об этом сообщила управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Алефтина Чалкова на пресс-конференции «Увеличение базовых частей различных видов пенсий с 1 марта 2009 года».
«Базовая часть пенсии возросла на 8, 7%, в среднем пенсия увеличилась на 156 рублей. Если раньше базовая часть пенсии составляла 1 тыс. 794 рубля, то в марте пенсионеры получат 1 тыс. 950 рублей, — отметила Алефтина Чалкова. — В Тюменской области пенсию по старости получают 321 тыс. человек, средний размер трудовой пенсии по старости равняется 4 тыс. 986 рублей. Для некоторых категорий пенсионеров размер повышения будет иным».
Алефтина Чалкова добавила, что для пенсионеров 80 лет и старше, для пенсионеров-инвалидов III степени увеличение составит 312 рублей. «В 2009 году базовая часть трудовой пенсии россиян будет проиндексирована 1 октября, страховая часть пенсии увеличится на 15%. В связи с сложившейся ситуацией правительство повысит базовую часть пенсий еще один раз, пока неизвестно, когда это произойдет. Добавлю, что в 2002 году базовая часть пенсии по старости составляла 450 рублей», — сообщила она.
Напомним, что трудовая пенсия по старости состоит из базовой, страховой и накопительной частей. Базовая часть гарантируется государством, ее источником является федеральный бюджет, ее размер ежегодно индексируется. Страховая часть формируется за счет взносов работодателя от фонда заработной платы. Накопительная часть пенсии образуется у граждан 1967 года рождения и моложе, финансируется за счет уплаты работодателем части страховых взносов, которые составляют 6% от зарплаты, а также за счет собственных добровольных взносов граждан.