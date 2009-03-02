Цветы для прекрасных тюменок

Большинство женщин готовят подарки своим защитникам заранее. Они долго ходят по магазинам, тщательно анализируя весь ассортимент товаров. К каждой покупке подходят с трепетом и нежностью. Мужчины же в этом отношении немножко другие. Мало кто думает о подарке заранее. Многие рассуждают так «Мы живём не в советское время, поэтому дефицита нет. Хотя бы цветы я всегда смогу купить практически на любой улице города». В этом, несомненно, они правы. Всеми любимые розы и тюльпаны продают везде, а вот эксклюзивные растения встретишь далеко не в каждом магазине.