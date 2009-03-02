Цветы для прекрасных тюменок

Большинство женщин готовят подарки своим защитникам заранее. Они долго ходят по магазинам, тщательно анализируя весь ассортимент товаров. К каждой покупке подходят с трепетом и нежностью. Мужчины же в этом отношении немножко другие. Мало кто думает о подарке заранее. Многие рассуждают так «Мы живём не в советское время, поэтому дефицита нет. Хотя бы цветы я всегда смогу купить практически на любой улице города». В этом, несомненно, они правы. Всеми любимые розы и тюльпаны продают везде, а вот эксклюзивные растения встретишь далеко не в каждом магазине.
Если вы хотите подарить эксклюзивные цветы, то их нужно заказывать заранее, хотя бы за две недели. Ведь большинство растений приходит из Голландии и Эквадора, куда, как мы знаем, путь не близкий.
А вот чтобы найти традиционные розы и тюльпаны вам не составит особого труда. Стоимость первых будет колебаться от 100 до 250 рублей за цветок. Цена вторых не превысит 100 рублей.
Также можно подойти к подарку творчески, заказав индивидуальный букет в любой цветочной компании города. Лучше этим заняться уже сейчас. Такой подарок обойдётся в среднем в одну-две тысячи рублей. Букет можно забрать самому или оформить заказ на дом. За доставку, если общая стоимость не превышает 1500-2000 рублей, представители компании возьмут с вас ещё примерно 150-300 рублей. К букету часто прикладывают открытку, в которой признаются в своей любви и пишут поздравительные стихотворения.
Ряд цветочных салонов не откажут постоянному клиенту в скидке. Она составит от 5 до 10%. Кроме того, скидку могут предложить за большой заказ. Здесь всё зависит от общей суммы букетов.
Некоторые специалисты компании рассказали корреспонденту Nashgorod.ru о том, что в этом году в магазинах появились цветы, которых раньше в продаже не было. Среди них фрезия, дендрабиум, амариллис, анемон и ранункул. Цена этих растений варьируется от 100 до 300 рублей.
Отметим, что к 14 февраля цены на цветы увеличили примерно на 20-30%. К 8 марта ожидается ещё одно повышение. Специалисты предполагают, что к международному женскому дню цены могут возрасти ещё на треть. Рост цен зависит не только от предстоящего праздника, но и от увеличения курса доллара и евро.