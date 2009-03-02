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Телевизоры Sony оснастят кошельками

2 марта 2009, 17:39
Новые жидкокристаллические телевизоры Sony оборудуют устройством для приема электронных платежей. Это облегчит пользователям просмотр платных программ и фильмов, передает AFP.

Первыми сериями телевизоров, оборудованными такими устройствами считывания, станут Bravia W5 и Bravia F5. Программы и фильмы в Японии можно было оплачивать через телевизор и ранее, но тогда приходилось набирать номер кредитки на пульте дистанционного управления.

В Японии подобными бесконтактными электронными кошельками, позволяющими оплачивать покупки во многих магазинах, уже оснащены мобильные телефоны. Такие кошельки удобнее кредиток, так как проще проводят микроплатежи.

Всего в Японии к началу 2008 года возможность электронных платежей была у почти ста миллионов устройств, из которых свыше 10 миллионов активно использовались. Ожидается, что в 2010 году число активных устройств приблизится к 90 миллионам.

#Новости#ТВ#Таня#Общество
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