Телевизоры Sony оснастят кошельками

Первыми сериями телевизоров, оборудованными такими устройствами считывания, станут Bravia W5 и Bravia F5. Программы и фильмы в Японии можно было оплачивать через телевизор и ранее, но тогда приходилось набирать номер кредитки на пульте дистанционного управления.
В Японии подобными бесконтактными электронными кошельками, позволяющими оплачивать покупки во многих магазинах, уже оснащены мобильные телефоны. Такие кошельки удобнее кредиток, так как проще проводят микроплатежи.
Всего в Японии к началу 2008 года возможность электронных платежей была у почти ста миллионов устройств, из которых свыше 10 миллионов активно использовались. Ожидается, что в 2010 году число активных устройств приблизится к 90 миллионам.