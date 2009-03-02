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Сегодня чистый понедельник

2 марта 2009, 13:20
2 марта по народному календарю день Федора Тирона. Феодору молились об отыскании украденных вещей и бежавших преступников. Его почитают как защитника людей, живущих по Заповедям Божим.

Люди верили, что именно 2 марта бог солнца Ярило брался за соху и борону. Глядел, добры ли они, готовы ли к страде вешней. Так что крестьянам прибывало заботы – соху и борону во двор вытаскивали, чинили. И у кузнецов, особенно в этот день, работы прибывало.

По народному поверью, в этот день не было от Ярилы укрытия старым завалам снега, насту. Коли наст на солнце чернел, гнил и не был крепок, то Ярило этот наст перепахивал, переборанивал, утучнял снег. О хлебной ниве у него всегда забота великая.

Старики поучали: с этого дня плотва начинает брать насадку с полводы. Первый раз в году видны кучевые облака. На Феодора серая ворона начинает строить гнездо.

В этот день Православная церковь почитает великомученика Феодора Тирона. Еще этот день считается чистым понедельником - начало Великого поста, который продлится семь недель, до Пасхи.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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