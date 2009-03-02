Сегодня чистый понедельник

Люди верили, что именно 2 марта бог солнца Ярило брался за соху и борону. Глядел, добры ли они, готовы ли к страде вешней. Так что крестьянам прибывало заботы – соху и борону во двор вытаскивали, чинили. И у кузнецов, особенно в этот день, работы прибывало.
По народному поверью, в этот день не было от Ярилы укрытия старым завалам снега, насту. Коли наст на солнце чернел, гнил и не был крепок, то Ярило этот наст перепахивал, переборанивал, утучнял снег. О хлебной ниве у него всегда забота великая.
Старики поучали: с этого дня плотва начинает брать насадку с полводы. Первый раз в году видны кучевые облака. На Феодора серая ворона начинает строить гнездо.
В этот день Православная церковь почитает великомученика Феодора Тирона. Еще этот день считается чистым понедельником - начало Великого поста, который продлится семь недель, до Пасхи.