Сегодня чистый понедельник

Люди верили, что именно 2 марта бог солнца Ярило брался за соху и борону. Глядел, добры ли они, готовы ли к страде вешней. Так что крестьянам прибывало заботы – соху и борону во двор вытаскивали, чинили. И у кузнецов, особенно в этот день, работы прибывало.