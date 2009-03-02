Россиянин завоевал серебро на чемпионате мира по лыжным гонкам

Россиянин Максим Вылегжанин завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров. Российский лыжник уступил 0,7 секунды норвежцу Петтеру Нортугу, который стал обладателем золотой медали.
Третий результат показал немец Тобиас Ангерер. Что касается остальных россиян, участвовавших в последней гонке мирового первенства 2009 года, то они не смогли попасть в первую десятку финишировавших. Так, Александр Легков, который по ходу дистанции возглавлял гонку на нескольких контрольных отметках, стал 18-м, а Евгений Дементьев, за четыре километра до финиша шедший четвертым, смог занять только 22-е место. Еще один российский спортсмен, Иван Артеев, стал 36-м.
Всего на чемпионате мира, который стартовал в Либереце 19 февраля, было разыграно 20 комплектов наград. На мировом первенстве 2009 года россиянам удалось завоевать три медали: 24 февраля Николай Морилов завоевал бронзу в мужском спринте на 1,6 километра, 28 февраля Евгения Медведева финишировала второй в гонке на 30 километров свободным стилем, а 1 марта еще одну медаль национальной сборной принес Максим Вылегжанин.