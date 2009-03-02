nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Россиянин завоевал серебро на чемпионате мира по лыжным гонкам

2 марта 2009, 09:37
В воскресенье, 1 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в чешском Либереце был разыгран последний комплект наград.

Россиянин Максим Вылегжанин завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров. Российский лыжник уступил 0,7 секунды норвежцу Петтеру Нортугу, который стал обладателем золотой медали.

Третий результат показал немец Тобиас Ангерер. Что касается остальных россиян, участвовавших в последней гонке мирового первенства 2009 года, то они не смогли попасть в первую десятку финишировавших. Так, Александр Легков, который по ходу дистанции возглавлял гонку на нескольких контрольных отметках, стал 18-м, а Евгений Дементьев, за четыре километра до финиша шедший четвертым, смог занять только 22-е место. Еще один российский спортсмен, Иван Артеев, стал 36-м.

Всего на чемпионате мира, который стартовал в Либереце 19 февраля, было разыграно 20 комплектов наград. На мировом первенстве 2009 года россиянам удалось завоевать три медали: 24 февраля Николай Морилов завоевал бронзу в мужском спринте на 1,6 километра, 28 февраля Евгения Медведева финишировала второй в гонке на 30 километров свободным стилем, а 1 марта еще одну медаль национальной сборной принес Максим Вылегжанин.

#Новости#Россия#Спорт#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25