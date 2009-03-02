Россиянин завоевал серебро на чемпионате мира по лыжным гонкам

Третий результат показал немец Тобиас Ангерер. Что касается остальных россиян, участвовавших в последней гонке мирового первенства 2009 года, то они не смогли попасть в первую десятку финишировавших. Так, Александр Легков, который по ходу дистанции возглавлял гонку на нескольких контрольных отметках, стал 18-м, а Евгений Дементьев, за четыре километра до финиша шедший четвертым, смог занять только 22-е место. Еще один российский спортсмен, Иван Артеев, стал 36-м.