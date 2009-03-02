Россияне оценили первый год президентства Медведева

Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса "Левада-Центра", проведенного в феврале в преддверии первой годовщины избрания Медведева на высший государственный пост.
На вопрос, какие качества президента их наиболее привлекают, 43 процента из 1600 участников опроса выделили опыт, энергичность, решительность и принципиальность.27 процентов отметили его лидерские качества, способность к компромиссам, дальновидность, умение вести за собой людей, знание жизни и понимание нужд простых людей. 15 процентов россиян выразили уверенность в том, что Медведев является тем человеком, который способен навести порядок и обеспечить стабильность в стране.
Большинство россиян затруднились назвать слабые стороны Дмитрия Медведева, однако некоторые указали на отсутствие у него "ярких политических качеств" (9 процентов), другие - на "нерешительность" (три процента) или "недальновидность" (два процента).
69 процентов опрошенных заявили, что за прошедший год их отношение к президенту не изменилось, а у 12 процентов оно улучшилось.
86 процентов россиян называют Дмитрия Медведева продолжателем политики Владимира Путина. При этом 50 процентов респондентов считают, что реальная власть в стране в равной степени находится в руках Медведева и Путина. 34 процента думают, что власть сконцентрирована в руках одного премьер-министра; 12 процентов полагают, что все рычаги управления находятся у президента.