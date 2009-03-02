Россияне оценили первый год президентства Медведева

На вопрос, какие качества президента их наиболее привлекают, 43 процента из 1600 участников опроса выделили опыт, энергичность, решительность и принципиальность.27 процентов отметили его лидерские качества, способность к компромиссам, дальновидность, умение вести за собой людей, знание жизни и понимание нужд простых людей. 15 процентов россиян выразили уверенность в том, что Медведев является тем человеком, который способен навести порядок и обеспечить стабильность в стране.