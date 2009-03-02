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Россия вошла в число крупнейших кредиторов США

2 марта 2009, 15:21
Россия заняла седьмое место в рейтинге стран, скупивших наибольшее количество ценных бумаг Казначейства США, деньги от продажи которых обычно используются для финансирования расходов бюджета.

По данным американского Министерства финансов, Россия на конец 2008 года владела ценными бумагами на сумму в 116,4 миллиарда долларов. За год этот показатель вырос в три с половиной раза.

На первом месте в рейтинге находится Китай (727,4 миллиарда долларов). Япония владеет ценными бумагами Казначейства США на 626 миллиардов долларов. Третье место занимают банковские центры Карибского бассейна (Багамские, Бермудские, Каймановы, Антильские и Виргинские острова, а также Панама). Их показатель намного меньше японского – ″всего″ 197,5 миллиарда долларов.

На четвертом месте в списке оказались экспортеры нефти, куда США включили Эквадор, Венесуэлу, Индонезию, Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Алжир, Габон, Ливию и Нигерию. Их совокупные вложения в США оцениваются в 186,2 миллиарда долларов.

Сразу после экспортеров нефти в рейтинге следуют Великобритания (130,9 миллиарда долларов), Бразилия (127 миллиардов долларов) и Россия. Вложения остальных стран не превышают отметки в сто миллиардов долларов.

Одновременно с данными по инвестициям в ценные бумаги Казначейства США Минфин опубликовал и данные по иностранным вложениям во все типы ценных бумаг страны на 30 июня 2008 года. Россия в этом рейтинге оказалась на 17 месте с показателем в 160 миллиардов долларов. Лидерство в этой категории принадлежит Японии (1,25 триллиона долларов), а на втором месте – Китай (1,2 триллиона долларов).

Напомним, что в условиях рекордного дефицита бюджета США должны в ближайшее время выпустить дополнительные государственные облигации, которые помогут профинансировать программы бюджета.

Вложения России в ценные бумаги США часто вызывали критику. В частности, в 2008 году выяснилось, что Центробанк России инвестировал более ста миллиардов долларов в облигации ипотечных агентств Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan Banks. Эти компании оказались одними из наиболее пострадавших в условиях ипотечного кризиса в США, причем Fannie Mae и Freddie Mac вынуждены были отойти под контроль правительства. В итоге к началу 2009 года ЦБ продал все свои облигации этих компаний.

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