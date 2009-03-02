Россия вошла в число крупнейших кредиторов США

Вложения России в ценные бумаги США часто вызывали критику. В частности, в 2008 году выяснилось, что Центробанк России инвестировал более ста миллиардов долларов в облигации ипотечных агентств Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan Banks. Эти компании оказались одними из наиболее пострадавших в условиях ипотечного кризиса в США, причем Fannie Mae и Freddie Mac вынуждены были отойти под контроль правительства. В итоге к началу 2009 года ЦБ продал все свои облигации этих компаний.