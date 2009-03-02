Россия вошла в число крупнейших кредиторов США

По данным американского Министерства финансов, Россия на конец 2008 года владела ценными бумагами на сумму в 116,4 миллиарда долларов. За год этот показатель вырос в три с половиной раза.
На первом месте в рейтинге находится Китай (727,4 миллиарда долларов). Япония владеет ценными бумагами Казначейства США на 626 миллиардов долларов. Третье место занимают банковские центры Карибского бассейна (Багамские, Бермудские, Каймановы, Антильские и Виргинские острова, а также Панама). Их показатель намного меньше японского – ″всего″ 197,5 миллиарда долларов.
На четвертом месте в списке оказались экспортеры нефти, куда США включили Эквадор, Венесуэлу, Индонезию, Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Алжир, Габон, Ливию и Нигерию. Их совокупные вложения в США оцениваются в 186,2 миллиарда долларов.
Сразу после экспортеров нефти в рейтинге следуют Великобритания (130,9 миллиарда долларов), Бразилия (127 миллиардов долларов) и Россия. Вложения остальных стран не превышают отметки в сто миллиардов долларов.
Одновременно с данными по инвестициям в ценные бумаги Казначейства США Минфин опубликовал и данные по иностранным вложениям во все типы ценных бумаг страны на 30 июня 2008 года. Россия в этом рейтинге оказалась на 17 месте с показателем в 160 миллиардов долларов. Лидерство в этой категории принадлежит Японии (1,25 триллиона долларов), а на втором месте – Китай (1,2 триллиона долларов).
Напомним, что в условиях рекордного дефицита бюджета США должны в ближайшее время выпустить дополнительные государственные облигации, которые помогут профинансировать программы бюджета.
Вложения России в ценные бумаги США часто вызывали критику. В частности, в 2008 году выяснилось, что Центробанк России инвестировал более ста миллиардов долларов в облигации ипотечных агентств Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan Banks. Эти компании оказались одними из наиболее пострадавших в условиях ипотечного кризиса в США, причем Fannie Mae и Freddie Mac вынуждены были отойти под контроль правительства. В итоге к началу 2009 года ЦБ продал все свои облигации этих компаний.