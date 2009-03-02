Радио «Шансон» объявляет Международную женскую неделю

Международный женский день – это самый главный праздник весны. В этот день принято дарить цветы и подарки, говорить комплименты и даже признаваться в любви. Но это только 8 Марта...
График выездов и адресная база составляется на основании заявок радиослушательниц.
Заявки принимаются с помощью sms-сообщений, в которой указываются ФИО слушательницы, причины участия в акции ( течёт кран, не работает розетка и прочее), адрес. Заявки начинают приниматься с 24 февраля. С места события ведущие радио «Шансон» будут делать прямые включения в эфир, а также брать комментарии у счастливой обладательницы «мужа на час».