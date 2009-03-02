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Радио «Шансон» объявляет Международную женскую неделю

2 марта 2009, 15:53
Радио «Шансон» говорит решительное «Нет!» Международному женскому дню и объявляет Международную женскую... неделю! Целую неделю, с 1 по 8 марта ,специальная выездная команда мужчин-умельцев «Радио Шансон» в Тюмени» будет совершать рейды по заранее составленному графику.

Международный женский день – это самый главный праздник весны. В этот день принято дарить цветы и подарки, говорить комплименты и даже признаваться в любви. Но это только 8 Марта...

График выездов и адресная база составляется на основании заявок радиослушательниц.

Заявки принимаются с помощью sms-сообщений, в которой указываются ФИО слушательницы, причины участия в акции ( течёт кран, не работает розетка и прочее), адрес. Заявки начинают приниматься с 24 февраля. С места события ведущие радио «Шансон» будут делать прямые включения в эфир, а также брать комментарии у счастливой обладательницы «мужа на час».

#Новости#Праздники#Шансон#Таня#Общество
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