Подведены итоги выборов в региональные парламенты РФ

"Патриотам России" удалось попасть также в законодательное собрание Хакасии (7,2 процента). Справороссы в Хакасии набрали 7,18 процента, в Брянской области - 8,6 процента, во Владимирской - 8,84 процента, в Волгоградской - 13,3 процента, в Ненецком АО - 12,7 процента. ЛДПР самый высокий процент голосов набрала в НАО (19,7 процента). Избирательный барьер, согласно предварительным данным, партии не удалось преодолеть лишь в Татарстане и КЧР. В КБР партия набрала 7,02 процента голосов, в Хакасии - 10,2 процента, в Архангельской области - 10 процентов, в Брянской - 10,3 процента, во Владимирской - 8,85 процента, в Волгоградской - 9,8 процента.