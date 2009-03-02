Подведены итоги выборов в региональные парламенты РФ

Об этом сообщается на сайте канала "Вести" со ссылкой на предварительные данные ЦИК. 100 процентов протоколов обработаны в Кабардино-Балкарии, Хакасии, во Владимирской области и Ненецком автономном округе.
В семи регионах единороссы получили абсолютное большинство, то есть набрали более 50 процентов. Так, в Кабардино-Балкарии за партию проголосовали 72,2 процента избирателей, в Карачаево-Черкесии - 69,3 процента, в Татарстане 79,5 процента, в Хакасии - 57,3 процента, в Архангельской области - 51,8 процента, в Брянской - 53,9 процента, во Владимирской - 51,2 процента.
В двух регионах "Единая Россия" набрала менее 50 процентов. В Волгоградской области за единороссов проголосовали 49,4 процента избирателей, а в Ненецком автономном округе (НАО) - 42,4 процента.
Второй результат показала КПРФ. Коммунисты заняли второе место на выборах шести из девяти региональных законодательных собраний. В Татарстане за КПРФ отдали голоса 11 процентов избирателей, в Хакасии - 14,7 процента, в Брянской области - 12,6 процента, во Владимирской - 27,7 процента, в Волгоградской - 23,5 процента, в Ненецком автономном округе - 20,8 процента.
Третье место КПРФ заняла в Карачаево-Черкесии (10,4 процента), Кабардино-Балкарии (8,3 процента), и в Архангельской области (16,6 процента). Второе место в этих регионах досталось, соответственно, "Патриотам России" (11,2 процента) и "Справедливой России" (12,2 процента и 17,8 процента).
"Патриотам России" удалось попасть также в законодательное собрание Хакасии (7,2 процента). Справороссы в Хакасии набрали 7,18 процента, в Брянской области - 8,6 процента, во Владимирской - 8,84 процента, в Волгоградской - 13,3 процента, в Ненецком АО - 12,7 процента. ЛДПР самый высокий процент голосов набрала в НАО (19,7 процента). Избирательный барьер, согласно предварительным данным, партии не удалось преодолеть лишь в Татарстане и КЧР. В КБР партия набрала 7,02 процента голосов, в Хакасии - 10,2 процента, в Архангельской области - 10 процентов, в Брянской - 10,3 процента, во Владимирской - 8,85 процента, в Волгоградской - 9,8 процента.
1 марта выборы различного уровня прошли в 79 субъектах российской федерации. Выбирали не только ряд региональных парламентов, но также мэров некоторых городов и муниципальные органы власти.