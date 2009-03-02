Почему люди убивают себя?

В последнее время, пишет Пул, психологи все чаще пытаются найти ответ на вопрос: что заставляет людей, находящихся в одних и тех же условиях, выбирать жизнь или смерть? Почему некоторые могут преодолевать сильнейший из инстинктов - инстинкт самосохранения? Исследования нацелены на выявление так называемых групп особого риска - тех категорий, где вероятность самоубийства в разы выше обычной. Именно на них, утверждают ученые, следует обращать особое внимание психиатрам, тогда, возможно, удастся избежать многих трагических случаев. К примеру, в категории людей, страдающих анорексией, случаи суицида происходят в 50-60 раз чаще обычного.