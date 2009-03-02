Почему люди убивают себя?

Статистика говорит нам о том, что за последние полвека число самоубийств выросло на 60%, а прямо сейчас каждые сорок секунд кто-нибудь сводит счеты с собственной жизнью.
В последнее время, пишет Пул, психологи все чаще пытаются найти ответ на вопрос: что заставляет людей, находящихся в одних и тех же условиях, выбирать жизнь или смерть? Почему некоторые могут преодолевать сильнейший из инстинктов - инстинкт самосохранения? Исследования нацелены на выявление так называемых групп особого риска - тех категорий, где вероятность самоубийства в разы выше обычной. Именно на них, утверждают ученые, следует обращать особое внимание психиатрам, тогда, возможно, удастся избежать многих трагических случаев. К примеру, в категории людей, страдающих анорексией, случаи суицида происходят в 50-60 раз чаще обычного.
Автор статьи напоминает, что на эти вопросы еще сто лет назад пытались Эмиль Дюркгейм и Зигмунд Фрейд: если первый объяснял суицидальное настроение неспособностью личности интегрироваться в общество, то, согласно Фрейду, все дело в "инстинкте смерти". Сейчас, отмечает Пул, ученые склонны объяснят это депрессией и общим ощущением безнадежности и безвыходности. Тем не менее, неясно, почему значительная часть людей в таких условиях не решаются пойти на самоубийство. Статистика показывает, что большинство самоубийц постоянно страдают от психических отклонений: шизофрении, маниакально-депрессивного синдрома, анорексии и прочих.
Исследования Томаса Джойнера из Университета Флориды выявили два существенных обстоятельства, сопутствующих суициду. Во-первых, многим требуется время, чтобы подготовить себя к этому. Так, на одно самоубийство приходится двадцать неудачных попыток. А во-вторых, высок уровень самоубийств среди профессий, представители которых постоянно сталкиваются со смертью: среди врачей, военных, полицейских и пр.