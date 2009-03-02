Осужден житель Тюменской области, надругавшийся над малолетней падчерицей

Заводоуковский районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего Александра Янковского, обвиняемого по п. «в» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает прокуратура области.
Следствием установлено, что он 26 ноября 2008 года около 16.00, воспользовавшись отсутствием дома жены, надругался над 11-летней падчерицей, засняв это на видео.
13 декабря указанное видео обнаружила мать девочки, которая и заявила о преступлении в правоохранительные органы.
Суд на основании представленных государственным обвинителем Заводоуковской межрайонной прокуратуры признал Александра Янковского виновным по п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ и приговорил его к 9 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.